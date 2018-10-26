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باريس- الوكالات: حسمت أعلى محكمة حقوقية أوروبية نزاعا يعود الى عام 2009 باصدارها حكما مبرما يقضي باعتبار الاساءة الى الرسول محمد صلى الله عليه وآله سلم انتهاكا لحقوق حماية المشاعر يعرض السلام الديني الى الخطر ولا تتضمنه حرية التعبير.

وأقرّت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، امس بأنّ الاساءة الى الرسول محمد صلى الله عليه وآله سلم لا تندرج ضمن حرية التعبير. وجاء القرار دعما لحكم صدر في النمسا ضد سيدة نمساوية (47 عاما) حكمت المحاكم الاقليمية بتغريمها 480 يورو، اضافة الى مصاريف التقاضي بتهمة الاساءة للرسول عام 2009. وقالت المحكمة، في بيان على موقعها الالكتروني، انّ الادانة الجنائية ضد سيدة نمساوية أطلقت تصريحات مسيئة للرسول وتغريمها 480 يورو لا يعد انتهاكا لحقها في حرية التعبير. وأضافت وجدت المحكمة أن المحاكم المحلية (في النمسا) قامت بتوازن دقيق بين حق المرأة في حرية التعبير وحق الاخرين في حماية مشاعرهم الدينية، والحفاظ على السلام الديني في النمسا. واعتبرت المحكمة أنّ تصريحات السيدة تجاوزت الحد المسموح به في النقاش، وتصنف كهجوم مسيء على رسول الاسلام، كما تعرض السلام الديني للخطر. وبدأت الواقعة عام 2009، عندما عقدت السيدة النمساوية ندوتين تحدثت خلالهما عن زيجات الرسول صلى الله عليه وآله سلم ، وأطلقت فيهما تصريحات مسيئة للنبي.

وفي 15 فبراير 2011، وجدت المحكمة الجنائية الاقليمية في فيينا أن هذه التصريحات تهين المعتقدات الدينية، وأيدت القرار محكمة الاستئناف في ديسمبر من العام ذاته، بعد ان طالبت السيدة بالاستئناف على الحكم.

والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان هي محكمة فوق وطنية تأسست في سنة 1959 بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان وتعد احكامها ملزمة ونهائية للدول الاعضاء فيها.