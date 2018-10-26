الأولى

أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» عبدالرحمن النمش ضرورة اجراء تعديل تشريعي لادراج جميع العاملين في التفتيش الجمركي ضمن الخاضعين لتقديم اقرار الذمة المالية نظرا لخطورة وحساسية المهام التي يقومون بها باعتبار أن جريمة التهريب الجمركي من جرائم الفساد المنصوص عليها بقانون انشاء الهيئة.

وقال في تصريح صحافي عقب لقائه مدير عام الادارة العامة للجمارك جمال الجلاوي: إن المسؤولين في «الجمارك» ابدوا استعدادهم التام لتقديم كل التسهيلات للتعاون مع «نزاهة» بشأن قضايا الفساد. واضاف: تناول اللقاء ايضا أوجه التنسيق من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين ووضع الادارة العامة للجمارك ضمن أولويات الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.