الأولى

توقعت مصادر بمؤسسة الرعاية السكنية طرح مناقصة تنفيذ البيوت منخفضة التكاليف لساكني مشروع الصليبية وتيماء خلال الربع الاول من العام المقبل 2019.

وقالت ان المناقصة تتضمن انشاء وانجاز وصيانة اعمال البنية التحتية والطرق الرئيسة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع المساكن منخفضة التكاليف، مبينة ان مساحة المشروع تصل الى 8?3 كيلومترات مربعة، ويضم منطقة سكن استثماري ومنطقة حرفية ومباني عامة، بالاضافة الى انشاء 9800 وحدة سكنية، وسيستفيد منه ساكنو مشروع الصليبية وتيماء. وذكرت المصادر انه سيتم تحويل ارض الصليبية وتيماء لاحقا الى قسائم سكنية، مشيرة الى ان طرح مناقصة مشروع المساكن منخفضة التكاليف يؤكد التزام المؤسسة بتنفيذ الخطط الاسكانية حيث تولت طرح المشروع مباشرة بعد التعديل التشريعي بقانون 36 لسنة 2016 على القانون 47 لسنة 1993 الخاص بالرعاية السكنية.

ولفتت الى ان فريق المؤسسة الهندسي قام بتخطيط وتصميم المشروع في فترة زمنية وجيزة لضمان ادراجه وطرحه وفقا للجدول الزمني المعتمد لمشاريع المؤسسة.