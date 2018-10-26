الأولى

طلبت وزارة الصحة رسميا من ديوان الخدمة المدنية ضرورة اقرار كادر مالي للممرضين الكويتيين لاستقطابهم لممارسة المهنة ولمنعهم من التسرب منها.

جاء ذلك في اجتماع عقده وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساندة د.فواز الرفاعي مع رئيس الديوان احمد الجسار ووكيل الديوان بدر الحمد امس.

وقال الرفاعي ان الاجتماع دار حول تطوير قطاع التمريض والنهوض بهودعم الكويتيين العاملين فيه من خلال اقرار كادر مالي خاص بهم.

واكد أن الكويت من أولى الدول التي اهتمت بمهنة التمريض ورفعت مستواها اجتماعيا وعلميا، وعملت على حفظ حقوق العاملين في تلك المهنة الإنسانية، مثمناً دور الديوان في الاستجابة لمتطلبات هذا القطاع المهم.