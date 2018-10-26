وطن النهار

نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي علمه إزاء ما يتداول عن حل مجلس الامة قائلا « ليس لي علم بهذا الحديث ولا أستطيع أن أجيب عليه، ولا اعرف عنه شيئا.

كلام الخرافي جاء في تصريح صحافي على هامش مشاركته في احتفال سفارة اوزبكستان بالعيد الوطني الذي عقد مساء اول من امس في فندق الكراون بلازا.

وبخصوص تحديد الأولويات الحكومية النيابية ذكر الخرافي أنه تم التواصل مع رئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل ولكن حتى الآن لم تتبلور إلى اتجاه معين وخلال اليومين المقبلين سيكون هناك اجتماع آخر.

وحول استعداد الحكومة للاستجوابات المقبلة بما فيها الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء قال الخرافي إن الاستجواب حق دستوري والحكومة مستعدة له .

وبشأن حديث النائب رياض العدساني بأنه سيتطرق إلى التقاعد المبكر بسبب تأخير ارسال القانون للحكومة بين الخرافي أن القانون موجود في اللجنة المعنية بمجلس الأمة لأنه رفض من قبل الحكومة ونحن بانتظار أن يأخذ اجراءاته الروتينية ولا اعرف اذا ما كان سيقدم وفق مقترح آخر.. «لا أملك المعلومة في الوقت الحالي».

وعن المناسبة اشاد بالروابط الأخوية بين الكويت وجمهورية أوزبكستان، متمنيا أن يكون هناك مزيدا من التعاون والاتصال ما بين البلدين كون العلاقات الدبلوماسية في تطور مستمر ولوجود ارتفاع في نسبة عدد السياح الكويتيين إليها وارتفاع نسبة الاستثمارات بين البلدين.

من جهته أكد سفير جمهورية أوزبكستان لدى الكويت الدكتور بهرمجان أعلايوف على قوة ومتانة علاقة بلاده مع الكويت، لافتا إلى أن الكويت من أهم الشركاء لبلاده في الشرق الأوسط والمنطقة العربية

وأشار في كلمته خلال احتفالهم بالذكرى الـ 27 لاستقلال أوزباكستان أمس الأول أنهم سيحتفلون بالذكرى الـ 25 لتأسيس علاقاتهم الدبلوماسية مع الكويت في العام المقبل، مشيدا بتطور العلاقات بشكل إيجابي وكبير بين البلدين في كافة المجالات السياسية والتعاون البرلماني والاقتصادي والانساني.

وذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية قدم الكثير من الدعم للكثير من المشاريع الاجتماعية في أوزباكستان، بالاضافة إلى وجود تعاون مثمر في مجالات التعليم والثقافة والرياضة.

وتابع أن بلاده قدمت العديد من التسهيلات للكويتيين في منح التأشيرات لهم في أسرع وقت، مع توقيع اتفاقية إعفاء للتأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية بين البلدين.، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى لتضاعف أعداد السياح الكويتيين لثلاثة أضعاف في عام 2018 مقارنة مع 2017 .

وأوضح أن أوزباكستان تحتضن جانبا كبيرا من تاريخ المسلمين وفيها الكثير من الآثار والمقتنيات الإسلامية، وأنها قدمت للمسلمين والعالم أبرز العلماء في مختلف العلوم الشرعية والطبيعية، أمثال الإمام البخاري والترمذي ومسلم والزمخشري والنسائي، وكذلك ابن سينا والخوارزمي والبيروني وغيرهم الكثير، لافتا إلى أن لديه أكثر من 7000 موقع أثري سجل الكثير منها في اليونيسكو، وهذا ما جعلها مقصدا للسياح من مختلف دول العالم.

وعزفت الأوركسترا الأوزبكية التي تزور الكويت حاليا السلامين الوطنيين لأوزبكستان والكويت، وبعدها قدمت العديد من المعزوفات التي لاقت استحسان الحضور.

