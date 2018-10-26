وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد طارق القوني. كما استقبل الغانم سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب. كما استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس سفير الكويت لدى اليابان حسن زمان. كما استقبل الغانم في مكتبه أمس رئيسة اللجنة التحضيرية لملتقى «التعليم ومواءمته مع سوق العمل» رئيسة جمعية الصحافيين فاطمة حسين يرافقها عدد من اعضاء اللجنة. وحضر اللقاء امين سر جمعية الصحافيين عدنان الراشد والامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي واعضاء اللجنة علي الفضالة وحسين عبدالصمد وخالد الحشاش وفاطمة العازمي وهاشم الرفاعي.

