وطن النهار

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح في قصر السيف أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني يرافقه الوزراء وممثلو وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الرابع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الذي تستضيفه البلاد. حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد الصباح.

كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف أمس المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ديفيد بيزلي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية أمل مجرن الحمد.

