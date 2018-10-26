وطن النهار

رفض الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين استغلال جريمة قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في الإساءة إلى المملكة العربية السعودية، أو اتخاذ هذه القضية منطلقا لانتقام الحاقدين من المملكة.

وقال بن حثلين في تصريح صحافي: إن قضية قتل الإعلامي جمال خاشقجي رغم كل ما تحمله من بشاعة إلا أنها لا يمكن أن تنسي العالم الدور المشهود الذي تقوم به المملكة في نصرة المظلومين ومساعدة المحتاجين في كل أنحاء العالم، والمكانة العالية التي تحظى بها على جميع الأصعدة.

وأشاد بن حثلين بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية تجاه هذه الجريمة البشعة، وتأكيد المسؤولين في المملكة على مواصلة التحقيق في القضية وإيقاع القصاص العادل على من يثبت أنه له يد في الجريمة. كما أشاد بالموقف الرسمي الكويتي الداعم للمملكة العربية السعودية، متجسدا ببيان مجلس الوزراء الداعي للمجتمع الدولي إلى إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه وعدم التدخل أو الخوض في هذه القضية الحساسة إلى حين استكمال التحقيقات وإجلاء الحقائق.

وأكد بن حثلين ضرورة الوقوف صفا واحدا مع المملكة الشقيقة تجاه كل محاولات النيل من أمنها واستقرارها أو الإضرار باقتصادها وسمعتها، معربا عن ثقته في انجلاء الحقيقة ونيل كل من تلوثت أيديهم بدم المغدور القصاص العادل.

كما أكد ضرورة تجاوز الخلافات الخليجية الخليجية ليكون مجلس التعاون الخليجي فعلا جسدا واحدا إذا اشتكى فيه عضو من الحمى تداعى له سائر الجسد، منوها بالوساطة الكويتية التي يقودها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والجهود الكبيرة التي يبذلها سموه من أجل لم شمل أشقائه وأبنائه في الخليج.

وبين أن لم الشمل الخليجي سيقطع الطريق أمام كل المتربصين بدول الخليج ويمنع عمليات الابتزاز المكشوفة التي تقوم بها بعض الدول الغربية.

ورأى أن هناك دوراً كبيراً يقع على الشعوب الخليجية في توحيد الصف وحماية الجبهة الداخلية لبلدانهم والابتعاد عن المهاترات وتبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وكل ما من شأنه تأجيج الفتن، كما أن على الحكومات الخليجية دور في الالتفات إلى مطالب شعوبها وتحقيق تطلعاتها.

وفي الختام أعرب بن حثلين عن خالص عزائه ومواساته لذوي المرحوم جمال خاشقجي، سائلا الله - جل وعلا- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

