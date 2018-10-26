وطن النهار

قال م. وائل المطوع رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان الهيئة الإدارية للرابطة وجموع الزملاء أعضاء هيئة التدريب بالكليات يتقدمون بخالص التهاني والتبريكات إلى المعجل الرئيس الفخري للرابطة فهد عبدالرحمن المعجل بمناسبة عودته سالما معافى من رحلة العلاج بالخارج التي تكللت بالنجاح بفضل الله تعالى.

وأوضح المطوع أن الهيئة الإدارية للرابطة سوف تقيم حفل استقبال بتلك المناسبة تكريما واحتفاء بهذا الرجل الفاضل الذي شرفنا برئاسته الفخرية للرابطة ووقف ودعم الجميع وقدم الكثير من جهده ووقته للرابطة وللدفاع عن منتسبيها، مشيرا إلى أن الحفل سيقام برعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي، وكذلك بحضور د. علي المضف المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي وذلك في الساعة السابعة من مساء الأحد 4 نوفمبر المقبل بقاعة البركة في فندق كراون بلازا بالفراونية، داعيا جميع محبين هذا الرجل وزملائه أعضاء هيئة التدريب بالكليات وجميع منتسبي الهيئة للمشاركة في تكريم هذا الرمز الوطني الذي أمضى عمره في خدمة المجتمع والكويت الغالية، متوجها إلى الله بالدعاء أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

