وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الكويت أضحت مركزا مهما ومقرا اقليميا تنطلق منه الأنشطة المتنوعة للأمم المتحدة اتساقا مع سياستها الخارجية ومسؤولياتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ صباح الخالد خلال مشاركته احتفالية يوم الأمم المتحدة التي أقيمت بمناسبة مرور 55 عاما من الشراكة مع الكويت «من أجل تحقيق التنمية والسلام» وذلك في مبنى سمو الشيخ صباح الأحمد في بيت الأمم المتحدة في البلاد بدعوة من المنسق المقيم للأمم المتحدة الدكتور طارق الشيخ والتي اقيمت مساء اول من امس.

وشدد الخالد في كلمته على أنه في خضم المتغيرات والتحديات السياسية والأمنية والتنموية والانسانية والاجتماعية المتسارعة أضحت الحاجة الى تعزيز جهودنا نحو اصلاح منظمة الأمم المتحدة ملحة أكثر فأكثر لنواكب تلك المتغيرات.

«وقال: يسرني بداية أن أعرب عن بالغ الشكر والتقدير على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في احتفالية يوم الأمم المتحدة بمناسبة ذكرى مرور 73 عاما على اعلان ميثاق تلك المنظمة العريقة والعتيدة التي ساهمت من خلال مقاصد الميثاق وأحكامه الخيرة والنبيلة في نشر قيم السلام والتسامح والتعايش والحوار وصون السلم والأمن الدوليين فضلا عن مساهمتها في تحقيق رفعة شعوب العالم ورقيها في اطار تواصل جهودها المشهودة تجاه تحقيق أهدافها الانمائية المستدامة بمختلف أبعادها.

واضاف: ان لقاءنا اليوم في هذا المبنى الجميل الذي يحمل اسم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يجسد عمق العلاقة الراسخة والصلبة بين دولة الكويت والأمم المتحدة حيث أضحت دولة الكويت ومن خلال دلالة هذا المبنى ورمزيته مركزا مهماً ومقرا اقليميا تنطلق منه الأنشطة المتنوعة للأمم المتحدة سواء لدول المنطقة أو للدول الأخرى ويأتي كذلك انسجاما مع تطلعات دولة الكويت واتساقا مع سياستها الخارجية ومسؤولياتها نحو تحقيق التنمية المستدامة وهي المسؤولية المشتركة بين جميع أفراد ومؤسسات المجتمع تجسيدا لرؤيتنا الوطنية التنموية المستقبلية التي رسمتها خارطة الطريق لـ«كويت جديدة» بحلول عام 2035.

وتابع: يأتي شعار احتفالنا هذا منسجما مع طبيعة العلاقات التاريخية بين دولة الكويت والأمم المتحدة على مدى الـ55 عاما الماضية باعتبارنا شركاء في التنمية والسلام يعكس مدى اتساق وتوافق ركائز سياسة الكويت الخارجية مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة فتاريخ انضمام دولة الكويت للأمم المتحدة يعود الى العام 1963 إذ حرصت خلال طوال تلك الفترة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وتطبيقه ماضية وبعزم دؤوب انطلاقا من ايمانها الثابت والراسخ والمبدئي بأهمية العمل الانساني ودعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال الى تقديم المساعدات الانسانية والطوعية للشعوب المنكوبة جراء ما تمر به من كوارث في شتى أصقاع الأرض.

واستذكر الصباح المواقف المشرفة لمنظمة الأمم المتحدة، لا سيما مجلس الأمن الدولي في خدمة القضايا العادلة والحقة التي شهدنا والعالم أجمع تجليها المبدئي والأخلاقي في دعم شرعية بلادي الكويت لاستعادة سيادتها وحريتها في العام 1991 مسجلا بذلك أحد أبرز النماذج الرائدة وأنجحها لدور المنظمة في صيانة السلم والأمن الدوليين مجددين دعمنا ومساندتنا لما تبذله هذه المنظمة العريقة من جهود حثيثة في سبيل تعزيز التعاون الدولي للوصول به الى الغايات المنشودة في اطار شراكة دولية فاعلة تسهم في مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة خاصة تلك التي تهدد السلم والأمن الدوليين والقضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة الأزمات الانسانية ومكافحة الارهاب مجددا اعتزازه وفخره بذلك.

وقال: الخالد أنه في خضم المتغيرات والتحديات السياسية والأمنية والتنموية والانسانية والاجتماعية المتسارعة وتداعياتها الخطيرة والمتفاقمة أضحت الحاجة الى تعزيز جهودنا نحو اصلاح المنظمة ملحة أكثر فأكثر لنواكب تلك المتغيرات ولكي نتمكن من مواجهة هذه التحديات عن طريق طرح أفكار مبتكرة ورؤى وسياسات خلاقة تتماشى مع التغيرات التي شهدها العالم على مدى الـ70 عاما الماضية مرحبين في هذا الاطار بجميع المساعي والخطوات التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بغية تطوير أداء أجهزة الأمم المتحدة بمختلف تخصصاتها.

واختتم الخالد كلمته بالتأكيد على دعم الكويت المستمر للجهود الرامية نحو تحقيق الأهداف والغايات النبيلة استجابة لتطلعات شعوب العالم أجمع، معرباً في هذا الصدد عن كامل الاستعداد لتوظيف جميع الامكانات والطاقات من خلال عضويتنا غير الدائمة في مجلس الأمن لترسيخ المقاصد السامية لميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المجلس في تحقيق الرفاه البشري وارساء دعائم الأمن والسلم الدوليين في مختلف بقاع العالم.

من جانبه أعرب نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عن سعادته للمشاركة في يوم الأمم المتحدة تحت شعار 55 عاماً من الشراكة في التنمية والسلام بمعية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيح صباح الخالد، موضحا ان الشراكة بين الكويت والأمم المتحدة تاريخية وتربطها بالكويت علاقات استراتيجية، مستذكرا القرار التاريخي الذي صدر بالسماح باستخدام القوة لتحرير الكويت ولذلك نشعر أننا مدينين بوجودنا وسيادتنا للمنظمة الأممية العتيدة التي لم تبخل على دولة الكويت بشئ لتحقق استقرارها وأمنها.

ولفت الجار الله في تصريحات للصحافيين الى استمرار هذه الشراكة والتعاون المثمر مع الأمم المتحدة من خلال ايضا تعاظم دور الكويت الداعم للأمم المتحدة بمختلف مؤسساتها فضلاً عن الدور المميز الذي تلعبه الكويت في مجلس الأمن وتعاونها مع الدول الأعضاء دائمة العضوية وغير الدائمة العضوية للمساهمة في حل النزاعات واحلال السلام والتنمية والتطور.

ومن ناحيته وفي تصريح صحافي اثنى الممثل المقيم للامم المتحدة للبرنامج الانمائي د. طارق الشيخ على حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لهذا الاحتفال مؤكدا أن هذا يعني مدى الاهتمام الكويتي وعمق العلاقة بين الكويت والامم المتحدة ومنظماتها المختلفة مشيرا الى حضور الكويت في جميع فعاليات الأمم المتحدة على المستوى الاقليمي والدولي وكافة مؤتمرات المانحين التي تعنى بالشأن الانساني والدولي خصوصا فيما يخص بالتنمية المستدامة وكان اخر ما عرض في الفيديو كلمة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في اجتماع قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2015 والتي ركز فيها على اهتمام الكويت بالتعاون مع الأمن المتحدة في الأجندة 2030 وفي التنمية المستدامة وقد أكد أن التعاون وثيق وان العمل في اطار الامم المتحدة هو العمل الذي سيكون له اصدار من أجل السلام والتنمية

وحول مساهمات برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الخطة التنموية في الكويت قال الشيخ أن التعاون بين البرنامج والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هو تعاون وثيق من أجل التنمية المستدامة من أجل يكون للكويت مراتب مرتفعة في منظومة الدولية في العديد من الأولويات والتنافسية حول العالم مشيرا الى أن دور البرنامج هو دور ارشادي واعمال التنمية وتنفيذها تقوم بها الكويت.

وحول مدى مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس في مؤتمر الارهاب الذي سيعقد في الكويت قال هذا الأمر يحدد لاحقا طبقا للحوارات بين الأمم المتحدة ومؤسسات الدولة والمتمثلة في وزارة الخارجية وحين توفر معلومات مؤكدة ستعلنها فورا.

وعن الشراكة المستقبلية بين الأمم المتحدة والكويت قال الأمم المتحدة ستتعاون مع الكويت في اطار استراتيجي للتعاون الانمائي والانساني ومنظمات الأمم المتحدة ومن ضمنها برنامج الأمم المتحدة الانمائي الذي يكون له الدور الكبير باعتباره المنظمة الأكبر في الكويت ولكن هناك برامج مختلفة لمنظمات مختلفة تابعة للأمم المتحدة تعمل معنا.

