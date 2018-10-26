وطن النهار

شاركت كشافة الكويت في المخيم الكشفي العالمي عبر الانترنت واللاسلكي الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام، وقال امين سر جمعية الكشافة الكويتية ابراهيم سكين ان مشاركة كشافتنا سنويا في هذا المخيم يعد انجاز بكل المقاييس خاصة ما لمسناه من عزيمة واصرار من قبل ابنائنا الكشافة في الاطلاع على كل خبرات دول العالم من خلال الاتصال والمحادثات عبر الانترنت منوها الى ان هذه الجهود لم تأت من فراغ بل جاءت بخطة ناجحة رسمها القائد الراحل وليد الملا رحمه الله الذي كان يشرف سنويا على هذا المخيم وحدد له خريطة طريق يسير عليها ابناؤنا الكشافة.

