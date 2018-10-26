وطن النهار

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجار الله ان شفافية المملكة كفيلة بردع المحاولات والتصريحات المسيئة إليها.

جاء ذلك في رده على سؤال يتعلق باحتمالات فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية من قبل الكونغرس الاميركي اذا ما ثبت تورط مسؤولين في مقتل الخاشقجي.

وعن موقف الكويت من الأزمة السعودية الحالية بخصوص مقتل الصحافي جمال خاشقجي، أجاب بالقول : موقف الكويت داعم للمملكة بشكل مطلق، لافتا الى ان الكويت قد اعربت عن ذلك في اكثر من بيان أكدت فيه ترحيبها بالإجراءات التي اتخذتها المملكة في هذه القضية والتي تؤكد حرص المملكة على تحقيق العدالة ومحاسبة المتسببين في هذا الحدث المؤسف ولذلك نحن ندعم الأشقاء في المملكة ونكرر هذا الموقف باستمرار.

وعن تصريحات ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان التي اكد فيها قوة العلاقات التركية السعودية، واذا ما كانت ستسهم في حلحلة قضايا المنطقة، رحب الجارالله بالتقارب السعودي التركي قائلا: «اعتقد ان الأمور تسير بالاتجاه الصحيح في ظل القيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين والقيادة التركية برئاسة رجب طيب اردوغان».

وأضاف: لذلك نحن نقف داعمين للاشقاء في المملكة مستنكرين الحملة الظالمة والافتراءات عليها، ولفت الجار الله الى نظرة الأمير محمد بن سلمان في تصريحه حول النظرة المستقبلية لاقتصادات دول المنطقة والتي تؤكد عليه الكويت.

ورداً على سؤال حول اهم ما دار في اجتماعه مع مديرة قسم ادارة الشؤون السياسية للشرق الاوسط وغرب آسيا في الامم المتحدة سوزان روز، قال الجارالله «هذه المسؤولة جاءت إلى الكويت في إطار جولة لها في المنطقة لتناقش مع دول المنطقة دور الأمم المتحدة في القضايا الاقليمية والدولية وهي أيضا تعمل ضمن الجهاز السياسي للأمم المتحدة ولذلك تطرقنا لعدد من القضايا السياسية وهمومها وأطلعتنا من جانبها على نتائج جولتها وعبرنا عن موقف الكويت حيال القضايا الاقليمية والدولية والشراكة مع الأمم المتحدة ودورنا في مجلس الأمن».

ورداً على سؤال حول حتمية إصلاح الأمم المتحدة، بعد عقود من إنشائها وأهم سبل الاصلاح من خلال دور الكويت في مجلس الأمن «جهود الكويت لإصلاح الأمم المتحدة تأتي في إطار التعاون مع الدول دائمة العضوية وغير الدائمة العضوية وهناك العديد من الأطروحات الرامية للإصلاح والكويت تتفاعل معها بصورة كبيرة سواء من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن أو شراكتها مع الأمم المتحدة وأجهزتها».

وعن المؤتمر المزمع انعقاده في الكويت بخصوص المقاتلين العائدين من صفوف تنظيم داعش، وعما اذا كانت تبلورت الأفكار التي سيناقشها وتحدد موعد انعقاده، قال الجارالله «هذا المؤتمر ليس الأول الذي يعقد في الكويت لمواجهة تنظيم داعش وكنا قد عقدنا في فبراير الماضي مؤتمراً في غاية الأهمية لبحث اطروحات مواجهة داعش أما فيما يخص مؤتمر المقاتلين العائدين من تنظيم داعش فالجهود متواصلة لإقامته، مشيرا الى جهود الكويت البارزة والمشهود لها دوليا في هذا الإطار».

وعن نية الكويت للدعوة لمؤتمر لإغاثة الشعب اليمني، خصوصا بعد اعلان الامم المتحدة عن تعرض اكثر من نصف سكان اليمن الى مجاعة، قال «الجهود متواصلة لدعم الشعب اليمني والتخفيف من معاناته والكويت بذلت جهودا كبيرة جدا فخلال عام 2018 التزمت الكويت بمساهمة قدرها 250 مليون دولار كمساعدات للشعب اليمني علاوة عن 100 مليون دولار قدمت من قبل فضلا على التزامها بمبلغ 250 مليون دولار خلال عام 2019، مشيرا الى ان التزامات الكويت دائمة ومستمرة والتخفيف من معاناته بالاضافة الى الجهود الخليجية المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون».

وردا على سؤال حول قرب انتهاء الدورة الحالية لدول مجلس التعاون وما اذا كانت قد تمت اجتماعات بين كبار المسؤولين في الدول الخليجية لتقييم مدى تنفيذ القرارات التي صدرت خلال هذه الفترة، قال الجارالله «رئاسة الكويت الدورة الحالية مستمرة، ووجهنا دعوة للأشقاء في دول مجلس التعاون لعقد اجتماع للجنة الوزارية لدول مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس التعاون التي ستسهم بشكل واضح وفعال في تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس، موضحا ان هذا الاجتماع سيعقد، خصوصا بعد ان استلمنا موافقة الدول الأعضاء الأشقاء في مجلس التعاون ونتطلع لعقده في شهر نوفمبر المقبل».

وبخصوص موعد انعقاد القمة الخليجية الاميركية، واذا ما كان هناك جديد، قال الجارالله ليس هناك جديداً ولكن حسب ما تم الاتفاق عليه ستعقد في يناير من العام المقبل.

وحول ديوان حقوق الانسان ومساهمته في تحسين صورة الكويت، افاد: «جهود وزارة الخارجية متواصلة مع الديوان واخيراً اجتمعنا مع رئيسه وهو سفير سابق وزميل عزيز ولدينا تنسيق اكبر في المستقبل فيما يتعلق بمجال حقوق الانسان وسجل الكويت الناصع بشأن حقوق الانسان ونحن متفائلون بوجود هذا الديوان وان الأوان ان يتصدى لمسؤولياته في الدفاع عن سجل الكويت المشرف في حقوق الإنسان»

وحول عودة التهديدات الإرهابية لبعض السياسيين الاميركيين واكتشاف الطرود الملغومة، قال الجارالله: الارهاب لم يتوقف سواء داخل الولايات المتحدة او خارجها، مضيفا: نحن ندين مثل هذه التهديدات ونؤكد الحاجة إلى تعاوننا وتنسيقنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة إلارهاب

يذكران الجار الله شارك في احتفال الامم المتحدة بالذكرى الـ 73 لتأسيسها والذكرى الـ 55 للشراكة مع الكويت التي اقيمت مساء اول من امس بمبنى الامم المتحدة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

لا عقوبات ولا كيانات

نفى الجار الله لـ «النهار» عن ان فرض عقوبات على كيانات الـ 9 التي شملتها قائمة مجلس الامن الاخيرة تواجدها في الكويت مؤكدا في الوقت ذاته ان قرارا الكويت جاء تنفيذا لقرار مجلس الامن وتحسبا لتواجد هذه الكيانات او من يتعامل معها مستقبلا في الكويت

عودة سورية للجامعة العربية

علمت «النهار» من مصادر دبلوماسية عربية ان سورية ستعود الى الجامعة العربية قريبا مؤكدة ان هذا الامر مطروح من قبل اعضاء الجامعة العربية وذلك بغية احتواء الازمة السورية وعودة سورية الى الحضانة العربية.

واوضحت المصادر ان قرار عودة سورية الى الجامعة العربية قد يتخذ في القمة العربية المقبلة على ان تشارك سورية بعدها في اجتماعات الجامعة

واكدت المصادر ان سورية التي عانت من حرب ادت الى مقتل وتهجير الملايين من الاشخاص لابد ان تعود الى الجامعة العربية خصوصا وانها من مؤسسي الجامعة العربية.

وذكرت المصادر ان هناك اتصالات بهذا الخصوص لكيفية دعم هذا الطرح.