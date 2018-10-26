وطن النهار

ضمن برنامج زيارتها الى مملكة كمبوديا التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، رئيس البرلمان الكمبودي حيث دار النقاش حول سبل تعزيز العلاقات بين الكويت ومملكة كمبوديا في مختلف المجالات.

واكدت الوزيرة الصبيح على عمق العلاقات بين الكويت وكمبوديا ووصفتها بانها راسخة وقوية على مستوى قيادة البلدين الصديقين وعلى المستوى الشعبي، لافتة الى تطلع الجانبين الى مزيد من التعاون وتطوير العلاقات لتشمل مجالات اوسع خلال الفترة المقبلة. وكانت الوزيرة الصبيح قد ناقشت موضوع استقدام العمالة المنزلية والاهلية الكمبودية الى دولة الكويت في اطار الاتفاقية العمالية بين البلدين، مشيرة الى ان وزير العمل الكمبودي ابدى استعدادا كبيرا لتعاون بلاده مع الكويت في مجال العمالة المنزلية والاهلية بما يخدم مصالح البلدين مؤكدا ان بلاده لديها اعداد كبيرة من العمالة المدربة والتي من الممكن ان يكون لها دور فاعل في سوق العمل الكويتي. واعربت الصبيح عن ارتياحها لزيارة مملكة كمبوديا ولقاء وزير العمل الكمبودي، مشيرة الى ان هذه الزيارة ستؤتي ثمارها في مجال استقدام العمالة المنزلية والاهلية الى الكويت. واكدت اهمية تنظيم سوق العمل في الكويت من حيث استقدام العمالة المدربة والفنية وتجنب دخول عمالة هامشية الى البلاد لا يستفاد منها وتشكل عبئا على السوق المحلي فضلا عن ضمان عدم المغالاة في تكلفة استقدام العمالة المنزلية لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين.

