مال وأعمال

قال تقرير حديث لوكالة فيتش سوليوشنز ماكرو ريسيرتش أنه وعلى الرغم من حملات التنقيب المكثفة وتقنيات الاستخلاص المعزز للنفط (EOR)، والاستثمارات في توسيع القدرة على الانتاج، ستخفق الكويت في تحقيق انتاجها المستهدف لعام 2020.

وقالت الوكالة في تقريرها أن الانتاج المستهدف والبالغ 4 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2020 هو أمر غير واقعي نظرا لتعطل الحقول المشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

وقد بلغ الانتاج في المنطقة المحايدة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، والتي تشمل حقلي الوفرة البري والخفجي البحري، 500 ألف برميل يوميا عندما تم ايقافه قبل ثلاث سنوات.

ومن المتوقع أن تعاود هذه الحقول التشغيل في أوائل عام 2019، ما سيضيف 100 ألف الى 125 ألف برميل في اليوم الى الانتاج الكويتي. ومن المرجح أن تزداد أحجام التداول مع تقدم التصاعد، وفقا لتقرير كالانيش انرجي.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يبدأ الانتاج قريبا نظرا للخلافات التشغيلية، كما قال التقرير. لكنه سلط الضوء أيضا على ما قاله المحللون: اننا نبقي على توقعاتنا بأن يبلغ متوسط الانتاج 3.07 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، حيث سيزيد تدريجيا الى أن يصل 3.8 ملايين برميل يوميا في نهاية فترة توقعاتنا في 2027.

ترجمة: عبدالعزيز أبوحمرة

