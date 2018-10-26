مال وأعمال

أوضح تقرير صادر عن وزارة المالية أن القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن زيادة أعداد العاملين في الجهات غير الحكومية استهدف فرض نسب على شركات القطاع الخاص وجعل تلك الشركات شريكا رئيسيا في استيعاب العمالة الوطنية، لافتا أن مجلس الوزراء أصدر 4 قرارات وزارية في القترة من 2002 الى 2014 استهدفت توفير أكثر من 43 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص، بالاضافة الى اتجاه مجلس الوزراء لاصدار قراره الخامس القاضي بتحديد النسب العمالة الوطنية والمتوقع صدوره خلال العام الحالي 2018. وأفادت الأرقام المصادر عن التقرير بلغ اجمالي أعداد المتدربين خلال الفترة من 2003 الى نهاية ديسمبر 2017 حوالي 53135 مواطنا ومواطنة موزعين على المتدربين من الباحثين عن عمل بلغ 6470 مواطنا ومواطنة، فيما بلغ أعداد المتدربين من العاملين في القطاع الخاص 35359 وعدد الطلبة الذين استفادوا من التدريب حوالي 11324 مواطنا ومواطنة. وكشف التقرير أن اجمالي المستفيدين من العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد من عام 2001 وحتى نهاية 2017 حوالي 130799 مواطنا بمبالغ اجمالية صرفت لهم بحدود 3.85 مليارات دينار.

وأشارت المصادر التي استندت الى تقرير لوزارة المالية الى أن عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد في عام 2017 حوالي 69508 مواطن ومواطنة، فيما بلغ اجمالي المنصرف 47.1 مليون دينار.

