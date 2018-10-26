مال وأعمال

أفادت مصادر مطلعة لـالنهار أن تحديد أسعار الغاز العراقي مازالت العائق الوحيد أمام الكويت لاستيراده.

وأشارت الى أنه تم الاتفاق على جميع بنود الشراء بما في ذلك الكميات وآلية التوصيل وما الى ذلك من جميع البنود.

ولفتت الى أن الكميات التي سيتم استيرادها من العراق تبدأ بـ50 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي كمرحلة أولى، تصل لاحقا الى 200 مليون قدم مكعبة يوميا، على أن تكون مدة الاتفاق بين الجانبين لـ10 سنوات.

وكانت العراق في وقت سابق قد عملت على بناء خط أنابيب للغاز يمتد الى الكويت ومصنع للبتروكيماويات مرتبط به مع سعي بغداد لخفض حرق الغاز.

وتحتاج الكويت لكميات تصل لـ2.5 مليون طن سنويا، توفيرها عبر 32 شحنة، من خلال عقود مع شركة شل بقيمة تصل الى 12 مليار دولار لمدة 6 سنوات وقطر بواقع 8 شحنات بكميات تصل لـ 80 ألف طن للشحنة وشركة بي بي بقيمة تصل لـ3 مليارات دولار لمدة 5 سنوات.

