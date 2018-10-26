مال وأعمال

علمت «النهار» أن لجنة التوفيق بمنازعات العمل الجماعية ستنظر مطالب العاملين في شركة نفط الخليج. وأشارت الى أن المطالب تتمثل في الزام الشركة بصرف منحة سكن شهرية للعاملين الكويتيين بالخفجي الشاغلين للدرجة 13 فيما فوق حسب الشروط والضوابط الواردة بلائحة الشركة.

اضافة لالزام الشركة بتعويض العاملين الكويتيين بالخفجي عن ايام الجمع الواقعة ضمن اجازاتهم السنوية حسب الشروط والضوابط الواردة بلائحة الشركة.

الزام الشركة بتعويض العاملين بالخفجي عن أيام الاجازات المرضية لمدة أكثر من 3 أيام الواقعة ضمن اجازاتهم السنوية وفقا للشروط والضوابط الواردة بلائحة الشركة. الزام الشركة بصرف منحة زواج للعاملين الكويتيين بالخفجي والمستحقين لهذه المنحة وفقا للشروط والضوابط الواردة بلائحة الشركة.

