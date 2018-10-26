مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 5?6 نقاط ليبلغ مستوى 5039?5 نقطة بنسبة 0?11 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 73?17 مليون سهم تمت من خلال 3340 صفقة نقدية بقيمة 18?9 مليون دينار (نحو 62?37 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيس 19?7 نقطة ليصل الى مستوى 4696?9 نقطة وبنسبة انخفاض 0?42 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 28?9 مليون سهم تمت عبر 1475 صفقة نقدية بقيمة 2?4 مليون دينار (نحو 7?9 ملايين دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 19?4 نقطة ليصل الى مستوى 5228?3 نقطة وبنسبة ارتفاع 0?37 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 44?18 مليون سهم تمت عبر 1865 صفقة بقيمة 16?5 مليون دينار (نحو 54?45 مليون دولار).

وكانت شركات (العقارية) و(أولى تكافل) و(سنرجي) و(دانة) و(آسيا) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(برقان) و(ابيار) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (المصالح ع) و(م سلطان) و(وربة ت) و(ايفا ف) و(أسمنت خ).

وتابع المتعاملون افصاحا من شركة (الصالحية العقارية) وشركة تابعة لها بنسبة 99?7 في المئة بشأن توقيعهما عقد تسهيلات ائتمانية مع بنك اسلامي محلي لزيادة حد المرابحة القائم بقيمة 15 مليون دينار (نحو 49?5 مليون دولار). وشهدت الجلسة افصاحا من شركة (أسمنت الكويت) بشأن تأجيل قضيتين علاوة على اعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة ادارة التنفيذ بوزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه الى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة الى الكبيرة. وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول الى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة الى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيس الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الادراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

