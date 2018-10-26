مال وأعمال

أعلن موقع فيسبوك أن نحو 256 مليون دولار أنفقت على شبكة التواصل الاجتماعي للاعلانات الدعائية خلال ستة أشهر في الولايات المتحدة، موضحا أن المجموعة المؤيدة للرئيس دونالد ترامب «لنعد لأميركا عظمتها» (ميك أميريكا غريت أغين) جاءت في المرتبة الثانية بين المعلنين بانفاقها 3,1 ملايين دولار.

وقال «فيسبوك» ان هذا المبلغ 256,4 مليون دولار استخدمت بالتحديد لدفع حوالى 1,7 مليون اعلان تهدف الى دعم مرشح لاقتراع، وهو اجراء خاضع للتصويت او يتناول «اشكالية ترتدي أهمية وطنية».ونشرت مجموعة فيسبوك تقريرها الأول في هذه القضية التي أصبحت تثير جدلا كبيرا منذ كشف التلاعب في الانتخابات عبر الشبكة. ووعد موقع فيسبوك بأن يضع بتصرف جمهوره أداة تسمح بالعثور على أرشيف مختلف الاعلانات التي ترتدي طابعا سياسيا في الولايات المتحدة ونشرت على منصته وعلى انستغرام. وسيتم تحديث هذا الأرشيف كل أسبوع.

وقالت المجموعة أن أكبر النفقات (5,4 ملايين دولار لـ6024 اعلانا) جاءت من لجنة الدعم «بيتو فور تكساس» التي تحمل اسم البرلماني الديموقراطي بيتو أورورك الذي يواجه الجمهوري تيد كروز في تكساس في الانتخابات التشريعية في 6 نوفمبر. وفي الموقع الثاني تأتي لجنة دعم ترامب «ميك أميريكا غريت أغين» التي انفقت 3,1 ملايين دولار على خمسين ألفا و148 رسالة. وللمقارنة حصل «فيسبوك» على 13 مليار دولار من عائدات الاعلانات في العالم في النصف الثاني من العام الحالي وحده. وهذا الأرشيف هو واحد من التدابير العديدة التي أطلقتها مجموعة فيسبوك منذ كشف عمليات التلاعب السياسي التي نظمت من الخارج خصوصا خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016. واتهمت موسكو بالوقوف وراء هذا التلاعب لكن موسكو نفت ذلك.

