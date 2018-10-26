مال وأعمال

«رويترز»: تراجعت أسعار الذهب مع قيام بعض المستثمرين باستغلال ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة من أجل جني الأرباح.

كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 في المئة عند 1232.08 دولارا للأوقية (الأونصة). سجل المعدن أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عند 1239.68 دولار وسط اهتمام بالمعدن جراء تراجع أسواق الأسهم العالمية حيث يعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة في أوقات عدم التيقن السياسي والمالي. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المئة لتسجل 1234.7 دولارا للأوقية.

وقال جوناثان بتلر المحلل لدى ميتسوبيشي «الذهب يتوقف لالتقاط الأنفاس وعلى الأرجح يستجمع قواه للصعود التالي المحتمل. بعض المستثمرين المضاربين سيكونون في وضع يؤهلهم لجني الأرباح».

وتراجع البلاديوم 1.1 في المئة في المعاملات الفورية الى 1111.80 دولارا للأوقية ليتبعد عن ذروته القياسية 1150.50 دولارا للأوقية المسجلة.

وزادت الفضة 0.6 في المئة الى 14.74 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 0.2 في المئة الى 828.90 دولارا.

