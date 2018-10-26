مال وأعمال

دبي - (رويترز): قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي انه يعتقد أن الحاجة قد تدعو الى التدخل لتقليص مخزونات النفط بعد زيادتها في الأشهر الأخيرة.

وأبلغ الفالح تلفزيون الاخبارية الحكومي أننا «ندخل في مرحلة قلق من هذا الارتفاع».

وأضاف أن التدخل قد يصبح ضروريا لاعادة الاستقرار الذي تحقق بعد «تعب وعناء خلال السنة ونصف السنة الأخيرة».

وزاد الفالح أن السعودية «تطمح» للاستحواذ على 30 في المئة من مشروع الغاز الطبيعي المسال لشركة نوفاتك الروسية في القطب الشمالي.

ووصف المشروع بأنه «طموح جدا» وأكبر مثال للتعاون بين القطاع الخاص السعودي والشركات الروسية.

وتوقع الفالح استكمال تفاصيل صفقة شراء حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال النصف الأول من 2019.

وأضاف الفالح أن بيع حصة في شركة سابك المنتجة للبتروكيماويات الى شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية يخضع للشروط التنظيمية.

واوضح الفالح ان السعودية تتوقع جذب استثمارات بأكثر من 1?6 تريليون ريال (427 مليار دولار) بحلول 2030 وذلك في اطار مساعيها لتعزيز الصناعة.

وقال الفالح «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية البرنامج الأكبر والأهم وله الأثر الفائق على الاقتصاد السعودي».

وقدر الوزير حجم الثروة المعدنية للمملكة بما يتجاوز 1?3 تريليون ريال.

