مال وأعمال

الرياض - «رويترز»: قالت الهيئة السعودية العامة للاستثمار ان حكومة المملكة وقعت صفقات قيمتها 4.4 مليارات دولار لتطوير قطاعي الاسكان والانشاءات.

تشمل الصفقات الموقعة خلال مؤتمر أعمال رئيس تستضيفه الرياض اتفاقا مع شركة الانشاءات الأميركية كاتيرا لمساعدة برنامج سعودي لدعم الاسكان على استخدام وسائل البناء الحديثة. ووقعت مجموعة باور تشاينا انترناشونال الصينية مذكرة قيمتها 2.7 ميار دولار مع وزارة الاسكان السعودية لبناء 17 ألف منزل على مدى الأعوام الستة القادمة حسبما ذكرت هيئة الاستثمار.

واتفقت مجموعة ساني، وهي شراكة سعودية صينية، على التعاون مع الحكومة في التطوير العقاري.

