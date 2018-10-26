مال وأعمال

الرياض - «رويترز»: قال وزير الاقتصاد السعودي ان المملكة ستقدم للمستثمرين الدوليين فرصة للاستثمار في مجموعة من صفقات الخصخصة التي تشمل قطاعات الحبوب والرعاية الصحية وتحلية المياه خلال الشهور الستة المقبلة.

وقال الوزير محمد التويجري انه اعتبارا من الآن وحتى الربع الأول من 2019 ستكون هناك أربع فرص للخصخصة في الصوامع والغلال، مضيفا أن سيتم أيضا طرح صفقات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية وتحلية المياه خلال نفس الفترة.

ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن هذه الصفقات لكنه قال ان الحكومة تلقت ابداء اهتمام من عدة شركات آسيوية وأوروبية.

ووفقا للمسؤولين السعوديين، تشمل الخصخصة شراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل البنية التحتية وكذلك بيع أصول.

وردا على سؤال بشأن ما ان كان مبلغ 200 مليار دولار لا يزال ممكنا، قال التويجري ان هذا يعتمد على الأصول التي تختارها الحكومة، مضيفا أنه يتحدث مع عدة مؤسسات حكومية لمعرفة الأصول التي يمكن تسييلها.

وتابع «قد تتفاوت الأرقام، لكن السوق هي التي ستحسم الأمر في نهاية المطاف».

وأكد التويجري يوم الخميس أن الشركة مستعدة للطرح العام الأولي وقتما تقرر الحكومة المضي في ذلك.

