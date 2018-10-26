مال وأعمال

قال الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح،أن وزارة التجارة تحرص على دعم مشاريع الشباب الكويتي ودفهم نحو التقدم والنمو مبيناً أن مشاركة الشباب الكويتي في معرض الخريف للعطور تأتي من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة العطور معرباً عن أمله للشباب أن يحظوا بكثير من الدعم وأن يطوروا مشاريعهم في هذا المجال خلال الفترة المقبلة. وأضاف الشيخ نمر ان في تصريح صحافي أمس الأول عقب افتتاحه معرضي «الخريف للعطور» و«الساعات» بأرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف كبرى الشركات المتخصصة في العطور والساعات تشارك في هذين المعرضين مشيراً الى ان معرضي «الخريف للعطور» و«الساعات» يعتبران هما الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وذلك بمساحة تزيد عن 30 الف متر مربع أي بزيادة سنوية تبلغ 5 آلاف متر مربع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا الى ان عدد الشركات المشاركة في معرض العطور تقدر بـ300 شركة بزيادة تقدر بـ80 شركة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وقال الشيخ نمر الصباح،من الملاحظ حاليا ان صناعة العطور أصبحت تمثل استثمار ايجابياً ومهماً حيث تشكل جزءاً حيوياً من التسويق عبر المعارض على مستوى الكويت او منطقة الخليج العربي، لافتا الى ان الكويت أصبحت من الدول الرائدة في تسويق العطور الامر الذي اسهم في جذب السياحة للتسوق من خلال هذه الأنشطة عن طريق هذه المعارض والتعرف على مواقع التسوق الدائمة ومنافذها.

وأوضح ان كبرى الشركات المتخصصة في العطور والساعات تشارك في هذين المعرضين. وقال: مما يثلج صدورنا هو مشاركة شباب كويتي في معرض الخريف للعطور من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة العطور معرباً عن أمله للشباب أن يحظوا بكثير من الدعم وأن يطوروا مشاريعهم في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وتمنى أن تصبح صناعة العطور احدى الوسائل المشجعة للجذب السياحي كون الكويت رائدة آملاً للبلاد ان تتميز في المستقبل بهذه الصناعة مشيراً الى ان الدولة تدعم اقامة مثل هذه المعارض التي تعتبر فرصة لتلاقي الأطراف المختلفة تحت سقف واحد للتعرف على كبرى المؤسسات والشركات المحلية والعالمية ووكلاء وأصحاب العلامات التجارية العالمية المتخصصة لاستعراض قدرتها في أساليب التسويق وتبادل الخبرات المشتركة.

