مال وأعمال

بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، أطلق «KIB» حملته التوعوية السنوية التي تضمنت سلسلة من المبادرات الهادفة على مدار الشهر، ومنها تنظيمه مؤخراً لورشة عمل تنسيق الزهور بمشاركة مجموعة من الموظفات في المبنى الرئيسي للبنك، وذلك بهدف نشر التوعية حول هذا المرض الى جانب تقديم الدعم المعنوي لمريضات سرطان الثدي.

وقد شارك في ورشة العمل مجموعة من الموظفات اللاتي استخدمن الزهور والشرائط الوردية لتنسيق أجمل الباقات، التي تم فيما تقديمها لمريضات سرطان الثدي وكل امرأة نجحت في محاربة هذا المرض مما رسم البسمة على وجوههن.

وقد صرح «KIB» أنه يسعى دائماً الى لعب دوراً فعالاً في المبادرات العالمية وخاصة الصحية منها. منوهاً الى أن الهدف من تنظيم هذه المبادرة هو نشر التوعية الصحية وتعزيز الفهم لدى الموظفين حول جميع جوانب مرض السرطان، خصوصاً دور الصحة النفسية وأهمية الدعم النفسي لمرضى السرطان في تعزيز طاقتهم أثناء وبعد فترة العلاج، الى جانب رفع روحهم المعنوية وبالتالي مساعدتهم على محاربة المرض جسدياً ونفسياً في آن واحد.

ومن الجدير بالذكر أن «KIB» يواصل تنظيمه للمبادرات التوعوية الفعالة التي تركز على نشر رسائل ذات معنى ايجابي في المجتمع، وذلك في اطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.

