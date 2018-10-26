مال وأعمال

استضاف بنك الكويت الوطني طلاب ثانوية الرجاء المشتركة-بنين في زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على طبيعة العمل المصرفي وأسلوب عمل ادارات البنك المختلفة.

وكان في استقبال الطلبة مسؤولون من العلاقات العامة في البنك، حيث رافقوهم في جولة تعريفية شملت ادارات البنك والقاعة المصرفية.

كما زار الطلبة متحف بنك الكويت الوطني وتعرفوا من خلال المعروضات وشاشات العرض المتطورة على تاريخ الكويت، وأبرز المحطات التاريخية المهمة وتفاصيل تأسيس بنك الكويت الوطني.

ويحرص بنك الكويت الوطني دائماً على استضافة الطلبة من مختلف المدارس في الكويت من منطلق اهتمامه بالقطاع التعليمي والتعرف على اهتمامات الشباب عن كثب، وتوظيف هذه الاهتمامات.

