مال وأعمال

أوضح كبير موظفي أمن المعلومات العالمية في بنك سوسيتيه ستيفن نابو أن الهدف من الاستراتيجية الوطنية الأمنية على الانترنت لدولة الكويت الممتدة من 2017 الى 2020 العمل العمل على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني داخل الكويت، وخلق ثقافة الأمن الداخلي، وتحقيق ثقافة أمنية واسعة داخل الشركات، وبناء المرونة الداخلية للتعامل مع الأمن السيبراني، وزيادة الوعي بهذا النظام قبل التنفيذ».

وأضاف نابو خلال ندوة أقيمت أمس في الجمعية الاقتصادية الكويتية بحضور عضو الجمعية علي اشكناني انه يمكن للمؤسسات المالية والمصرفية من اختلاق هجمات واختراقات مختلفة لأنظمة الأمن في هذه المؤسسات لتقييم مدى قدرة موظفيها وأنظمة أمنها للتصدي لها، ولفهم اين توجد الفجوات الخاصة بعملية التصدي لأي اختراقات ممكن ان تحدث، فمن الضروري القيام بذلك مع الجميع داخل المؤسسة، كذلك مع حسابات المنظمة والمبيعات، والعمليات، والموظفين الفنيين». وأكد ان المؤسسات المالية والمصرفية، تسعى للحصول على رؤى أمنية أكثر قابلية للتنفيذ، ليس فقط على مستوى محلليها الأمنيين ولكن أيضًا على مستوى الأشخاص الذين يعملون فيها». وبين نابو أنه من المهم أن يكون هناك نظاماً للدفاع عن أمن ومعلومات المؤسسات المالية والمصرفية وأيضا الشركات الاستثمارية نوع من المعلومات الاستخبارية داخل الشركات حتى يتدارك المعنيين الموقف ويستطيعون التصدي له، كذلك لابد من تدريب الموظفين واجراء لهم اختبارات عشوائية في التصدي لأي هجمات، ومكافأة من يجتاز هذه الاختبارات.

وأوضح الى أن هناك استراتيجية محددة للتخفيف من خطر التهديدات التي يقوم بها المخترقين على أنظمة الأمن في المؤسسات المالية والبنوك والشركات، اذ قال « من أهم عناصر التي تشملها هذه الاستراتيجية هم الأشخاص العاملين في المؤسسات، فلابد من تثقيفهم وتوعيتهم بالخطر الذي يحوم حول المؤسسات التي يعملون بها، ليكونوا أكثر مرونة وقوة في التصدي لهذه التحديات، وتقبل القواعد التي تفرضها هذه الاستراتيجية وطرق التعامل السرية مع انظمه امن المؤسسات المختلفة».

