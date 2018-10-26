الجمعة 26 أكتوبر 2018 ,15 صفر 1440
رقم العدد:
3514
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
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منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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