آخر النهار

تم عقد اتفاق بين شركة (فرونت رو فيلمد إنترتينمنت)/شركة السينما الكويتية الوطنية وشركة (ميدوسا فيلم) على منح حقوق إعادة تصوير الفيلم الناجح (بيرفيكت سترينجرز) باللغة العربية. ستكون النسخة العربية من الفيلم من إنتاج لبناني مصري مشترك بالتعاون مع (إمباير إنترناشيونال غالف) و(فيلم كلينيك) وهي احدى الشركات الرائدة في مجال الانتاج السينمائي في مصر والتي رشحت مؤخراً لجائزة السعفة الذهبية من مهرجان (كان) السينمائي عن الفيلم المنافس (يوم الدين).

صدر فيلم (بيرفيتي سكونوسكيوتي) من إنتاج (ميدوسا فيلم) و(ليون فيلم) و(لوتوس برودكشنز) في عام 2016 حيث حصد نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر فور عرضه في دور السينما بالإضافة إلى قبول واسع في الأوساط النقدية حيث حقق أرباحاً إجمالية بقيمة 20 مليون دولار في شباك التذاكر الإيطالي ووصلت أرباحه الإجمالية في شباك التذاكر العالمي إلى مبلغ 31 مليون دولار. حصد الفيلم عدة جوائز منذ عرضه ومنها جائزة (ديفيد دي دوناتيلو) لأفضل فيلم وأفضل نص بالإضافة إلى جائزة أفضل نص لعام 2016 في مهرجان (تريبيكا) السينمائي في منافسة جائزة أفضل قصة دولية.

يروي (بيرفيكت سترينجرز) قصة أصدقاء منذ 7 سنوات قرروا أن يمارسوا لعبة خلال اجتماعهم لتناول وجبة العشاء حيث يضعون هواتفهم النقالة على الطاولة وهكذا يمكنهم أن يطلعوا على أي رسالة نصية أو اتصال هاتفي يرد إلى أي هاتف نقال. يعقب مرح عارم هذه الجلسة حيث يتبين أن كل شخص من هؤلاء الأصدقاء لديه 3 أنماط حياتية: عامة وخاصة وسرية.

«بغض النظر عما إذا كان الفرد رجلاً أو امرأة، فلدينا جميعاً ما نخفيه عن الآخرين... الكذب عالمي. قام (باولو جينوفيس) وفريق عمله بتجسيد أحد أكثر النصوص السينمائية المقتبسة الذكية والعالمية المعروفة في السينما المعاصرة. نحن سعداء للغاية كوننا شاركنا في هذا العمل الناجح»، قال (جيانلوكا تشاكرا) رئيس مجلس المدراء وأحد مؤسسي (فرونت رو).

قام كل من (جيانلوكا تشاكرا) و(فاروك ألاتان) من (ميدوسا) بعقد المفاوضات لإتمام هذه الصفقة. ومن المقرر أن يشارك كل من (محمد حفظي) و(هشام الغني) و(ماريو جونيور حداد) في الإنتاج.

تم إعادة تصوير (بيرفيكت سترينجرز) بعدة لغات عالمية ومنها النسخة الإسبانية التي حققت أرباحاً إجمالية بقيمة تجاوزت 25 مليون دولار، والنسخة اليونانية التي حققت أرباحاً إجمالية بقيمة 1.8 مليون دولار والنسخة التركية التي حققت أرباحاً إجمالية بقيمة 1.7 مليون دولار. أما النسخة الفرنسية من الفيلم والتي تحمل اسم (لو جو) تم عرضها في الصالات الفرنسية ابتداءً من الأسبوع الماضي وقد حصلت على المركز الثاني في شباك التذاكر.. ويتم العمل حالياً على تصوير الفيلم باللغات الألمانية والسويدية والكورية والروسية. في عام 2016، حصلت شركة (وينشتاين) على حقوق إعادة تصوير الفيلم باللغة الإنكليزية حيث سيقوم (جياني نوناري) بإنتاجه «منتج فيلم (ذا ديبارتد) وفيلم (شاتر آيلند)». واضاف هشام الغانم، رئيس شركة فرونت رو و مدير عام شركة السينما الكويتية الوطنية» كما أننا نبحث عن المزيد من حقوق إعادة الإنتاج المحتملة التي قد تلقى ترحيباً واسعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فالهدف بالنسبة لنا هو إيجاد نماذج أعمال مختلفة تشجع على إنتاج مشترك في العالم العربي بشكل يسهم في الربط بين الثقافات المختلفة وتقديم مواهب جديدة، الأمر الذي سيسمح لنا دخول عدد أكبر من الأسواق، وهو ما يمكن تحقيقه متى توفرت العوامل والأفكار المناسبة». سيتم توزيع الفيلم بشكل مشترك من قبل (فرونت رو)/ شركة السينما الكويتية الوطنية و(إمباير) في الخليج العربي وبلاد الشام. كما ستتولى شركة (فيلم كلينيك) عملية عرض الفيلم في دور السينما في مصر.

