آخر النهار

في أمسية سينمائية للترفيه عن ذوي الاحتياجات الخاصة عرضت دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية فيلمي «ياهل» و«شرق» بالتعاون مع نادي الكويت للسينما. وقدم للأمسية عضو مجلس إدارة النادي عبد المحسن التمار بحضور قيادات دور الرعاية.

عرض الفيلمان على مسرح وزارة الشؤون أمام عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت البداية مع فيلم «ياهل» للمخرج يوسف العبد الله والذي يتناول قصة الطفل «حسين» ابن السابعة.

طفل فضولي وجريء لا يتردد في سؤال والده عن كل ما يستفز عقله وفي أحد الأيام سأله: «ليش العشر فلوس أكبر من العشرين فلس بالحجم مع أنه العشرين فلس أكبر بالقيمة؟» فرد والده باستهزاء: «روح اسأل وزير المالية».

لم يفكر الأب في أن الصبي جاد في سؤاله، وأنه لن يفهم لغة الاستهزاء والاستخفاف في إجابته، ففي صباح اليوم التالي أيقظ «حسين» السائق وطلب منه إيصاله إلى وزارة المالية. وبكل بساطة وشجاعة ذهب إلى مكتب الوزير ونجح في مقابلته وعرض عليه السؤال الذي حيره، في إشارة إلى ما يتمتع به الأطفال من براءة ودهشة وقدرة على إثارة أسئلة ومفارقات ربما لا تخطر على بال الكبار أنفسهم، وهو ما يظهر في رد فعل الوزير.

وعرض الفيلم للمرة الأولى قبل نحو أربع سنوات ونال جائزة أفضل فيلم في فئة الأفلام الموجهة للصغار من مهرجان «أجيال السينمائي» في الدوحة. أما الفيلم الآخر في الأمسية فيحمل عنوان «شرق» ومدته حوالي عشرين دقيقة، وعرض للمرة الأولى قبل نحو عشر سنوات.

تبدأ أحداث الفيلم مع مشهد لمجموعة من الصبية المراهقين يلعبون الكرة في العام 2005 وأثناء اللعب يقوم أحدهم برمي الكرة بعيداً فيقعون في مأزق إذ لم يعد بوسعهم الاستمرار باللعب فيقررون البحث عن وسيلة تنقلهم إلى مجمع شرق التجاري لشراء كرة جديدة.

لكن منطقة «شرق» تبعد كثيراً عن مكان إقامتهم ولا يمكن بلوغها سيراً على الأقدام فيقدم أحدهم على اختلاس مفاتيح عربة والده ويصطحب رفاقه في رحلة إلى شرق.

أثناء الرحلة يتعرض محرك «الوانيت» لعطل مفاجئ وإزاء محاولات أحدهم لإصلاحه تزداد الأمور سوءاً إذ يقوم الفتى بقطع الأسلاك الكهربائية كافة المرتبطة بالمحرك ما يحطم آمالهم بإكمال الرحلة وهم يقفون على أرض صحراوية.

ثم يلوح الأمل في الأفق بمجيئ رجل يقود سيارته ويوافق على أن يقلهم معه.

وعندما يغلق «راديو» السيارة حتى لا يسمعوا الأخبار القاسية التي تدور في العالم يفاجأ بأنهم يتابعون الأخبار السياسية ويتحدثون معه عن غزو العراق.

وعقب وصولهم إلى المجمع التجاري في شرق يقوم الصبية بسلوكيات مريبة وتصرفات طائشة والشجار فيما بينهم وتدخين السجائر.

أهم ما يميز الفيلم الذي كتبه عبد العزيز الشرهان، البطولة الجماعية لستة ممثلين صغار السن، مع الحضور الشرفي للفنان مبارك السلطان، وهو إسقاط مباشر على قضايا المراهقين، والفروق الطبقية في الوقت نفسه.

