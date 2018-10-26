آخر النهار

تم اختيار دولة الكويت متمثلة بوزارة الإعلام، كضيف شرف لمونديال القاهرة للإذاعة والتلفزيون في دورته السابعة التي ستقام في الفترة من «6-9» نوفمبر المقبل.

ونحن إذ نثمن تلك الثقة العالية، وأيضاً المكانة التي يحتلها الاعلام الكويتي، والحصاد المتميز الذي عودتنا أجهزة الإعلام «الإذاعة والتلفزيون» في الدورات السابقة، فإننا ننظر إلى الدورة الجديدة بمعايير ومضامين إضافية.

وما نتمناه.. ان تتجاوز المشاركة حدود الأعمال والتنافس والتسابق، للاحتفاء بكوكبة من أجيال ومبدعينا من مختلف التخصصات للالتحاق بوفد الكويت إلى المونديال.

ان هكذا مبادرة من شأنها الاحتفاء بمبدعينا وأجيالهم، وتعمل على تقديم رواد الإعلام الكويتي في عاصمة الفن والإعلام العربي، وهي فرصة حقيقية لان نقول «شكراً» كبيرة لمبدعينا.. والاعتراف بجميل عطائهم.. وبصماتهم الخالدة في جبين الحرفة الإعلامية.

ان وفد الكويت إلى مونديال القاهرة، خصوصاً في هذه الدورة يفترض ان يتجاوز كل الصيغ التقليدية، ونحن هنا لا نبخس حق الكوادر الإدارية أو الفنية، ولكننا أمام تجربة رفيعة المستوى، حيث الكويت ضيف شرف المهرجان والملتقى الإعلامي الاهم عربياً.. وعندها لابد من الكينونة بمستوى هذا الحدث والمشاركة.. وانتهاز الفرصة للاحتفاء بمبدعي الاعلام الكويتي.

وهي دعوة للحوار،،

وعلى المحبة نلتقي

