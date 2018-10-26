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طرحت المطربة نهال نبيل، أحدث فيديو كليب بعنوان «كان واحشني»، من ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان «مفاجأة»، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

كليب «كان واحشني» تم تصويره في العاصمة الفرنسية باريس، لمدة 4 أيام. والجدير بالذكر أن الفنانة نهال نبيل هي التي اختارت فكرة الكليب، والتصوير في باريس لأنها تعشقها وترى أنها من أكثر المدن رومانسية كما ترى أنها تعبر عن معنى ومفهوم أغنية «كان واحشني» . واستغرق إعداد وتصوير وتنفيذ الكليب شهرين، وشارك في تصويره مصور مصري وآخر فرنسي، كما شارك في اختيار الملابس الاستايلست نورهان حسين وزينيريا بالجاسم، وقام بعمل المونتاج وتصحيح الألوان أحمد الششتاوي.

يذكر أن أغنية «كان واحشني» من كلمات تامر حسين، وألحان نهال نبيل، وتوزيع خالد نبيل، ومن إخراج نهال نبيل.

