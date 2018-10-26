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عاد الفنان عبدالعزيز النصار منذ أيام من سلطنة عمان بعد أن شارك في مهرجان الدن المسرحي وحقق مع مسرحية عطسة لفرقة المسرح الكويتي مجموعة مهمة من الجوائز، وفي حديثه مع النهار أشار النصار إلى مجموعة من القضايا وفي مقدمتها سعادته لأن يكون ضمن مجموعة البلام والتي وصفها بأنها أبرز المجاميع الفنية.

وفي بداية حديثه قال الفنان عبدالعزيز النصار:

عدت منذ أيام من مهرجان الدن المسرحي في سلطنة عمان، وقد حصدت مسرحية عطسة لفرقة المسرح الكويتي أربع جوائز مهمة، ومنها أفضل عرض مسرحي وأفضل ممثل (كان لي شرف الفوز بها) بالإضافة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة وأفضل مخرج وفاز بهذه الجائزة الفنان المتميز عبدالله التركماني. ومسرحية عطسة اقترنت بالجوائز منذ مهرجان المسرح العربي للشباب في الكويت إلى مهرجان الأردن المسرحي إلى عدد كبير من المشاركات الفنية المسرحية المهمة. وبودي أن أشيد بفرقة المسرح الكويتي ودعمها الحقيقي للشباب.. وأيضاً بفريق مسرحية عطسة بقيادة الرائع عبدالله التركماني.

وعن جديده قال الفنان عبدالعزيز النصار:

أمامي مجموعة أعمال فنية، ولكن تبقى الأولوية للفنان حسن البلام ومجموعة البلام التي أفتخر بالانتماء إليها، وأن أكون جزءاً من فريقها. وأمامنا عدد من المشاريع المسرحية وأيضاً الدرامية التلفزيونية وآخر تجاربنا كان مسلسل حبيبي حياتي.

وعن سبب حصر نفسه في الأعمال الكوميدية قال النصار:

أنا من يسأل أيضاً، لا أدري لماذا يحصرني صناع الدراما بالكوميديا فقط، رغم أنني درست التمثيل والإخراج، وأحس بأن إمكاناتي تغطي جميع الجوانب وهذا ما تحقق في مسرحية عطسة وغيرها من الأعمال، ولكن المخرجين والمنتجين لا يروني إلا في الأعمال والشخصيات الكوميدية فقط، بينما طاقاتي هي أبعد من كل ذلك بكثير.. وما أتمناه من الكتاب والمخرجين والمنتجين النظر لأعمال وتجاربي وتجاوز التكرار في تقديمي.

أشرت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، كيف ترى تجربة الدراسة في هذا الصرح الأكاديمي؟

المعهد العالي للفنون هو المنصة التي صقلت موهبتي، وهو البيت الذي عشت وتربيت وتعلمت خلاله أصول الحرفة وتقاليدها وتاريخها.

ويعود للحديث عن جديده بقوله:

أمامي أكثر من نص درامي جديد، وأيضا نص مسرحي جديد، وسيتم الإعلان عنها في غضون الفترة القصيرة المقبلة.

وفي المحطة الأخيرة، يقول الفنان عبدالعزيز النصار:

ما أحوجنا أن نعيد اكتشاف أنفسنا بشكل متجدد.. دائماً.