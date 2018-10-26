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لقطات عديدة من عشرات الأفلام التي شكلت جزءا هاما وتعد من العلامات المضيئة في تاريخ السينما المصرية سوف يشتمل عليها العرض المسرحي الجديد «سينما مصر» والذي يعكف المخرج المبدع خالد جلال مؤسس مركز الإبداع الفني في مصر على التحضير له حاليا لرفع الستار عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.. فكرة العرض- كما قال جلال- عبارة عن رصد لتاريخ مصر العريق سينمائيا ويقوم الذي أسسه المخرج منذ عدة سنوات وتلقت هذه الدفعة الأخيرة من هؤلاء الشباب من الممثلين التدريبات لمدة ثلاثة أشهر متواصلة ويعتبر عرض «سينما مصر» هو الظهور الأول لهم ليلحقوا بزملائهم الذين تخرجوا من نفس البرنامج بـ «استديو الممثل» وأصبحوا نجوماً الآن على ساحة الفن المصري

أما الأفلام التي سيشملها العرض فهي «المومياء» رائعة شادي عبدالسلام- «بداية ونهاية» لصلاح ابوسيف- «الناصر صلاح الدين» و«باب الحديد» للمخرج العالمي يوسف شاهين- «الزوجة الثانية» لابوسيف - «زوجة رجل مهم» و«أيام السادات» لمحمد خان- «وشيء من الخوف» لحسين كمال- «دعاء الكروان» لهنري بركات- «دهب» لأنور وجدي- «أين عمري» لأحمد ضياء الدين- «الساحر» لرضوان الكاشف- «الكيت كات» لـ داوود عبدالسيد... بالإضافة لأشهر شخصيات السندريللا سعاد حسني من خلال أربعة من أفلامها «صغيرة على الحب» للمخرج نيازي مصطفى- «بئر الحرمان» لكمال الشيخ- «خلي بالك من زوزو» لحسن الإمام- «شفيقة ومتولي» للمخرج علي بدرخان هذا إلى جانب عدد آخر من الأفلام المصرية المهمة والتي تشكل من خلال جودتها مستواها الراقي ومن خلال فنانيها علامات بارزة في مسيرة السينما المصرية.

وأكد خلال جلال صاحب فكرة العرض ومخرجه انه يعتبر هذا العرض المسرحي بمثابة نوع من الاحتفاء بالسينما الجميلة وأيضا احتفاء ووفاء بفنانيها ونجومها العظام.

وأضاف كما يعتبر العرض رسالة مهمة حول مدى تأثير القوي الناعمة في مصر والوطن العربي وتأكيد على أن مصر كانت وستظل هوليوود الشرق بحركتها الفنية والثقافية العريقة والعميقة ونجومها وكل صناع الفنون من أبنائها.

يذكر أن المخرج خالد جلال أعاد مؤخرا تقديم مسرحية «قهوة سادة» التي تعد أشهر عروض مركز الإبداع والذي قُدم على مسرحه منذ 10سنوات وهو العرض الذي حاز على العديد من الجوائز المسرحية داخل وخارج مصر وأصبح عدد من أبطاله نجوماً بعد أن حققوا الشهرة والانتشار مثل: محمد فراج وهشام إسماعيل ومحمد فهيم وحمزة العيلي وأمير صلاح الدين.

