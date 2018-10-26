مرأة

في الكثير من الأحيان يستيقظ الطفل خلال نومه على صراخ شديد بدون معرفة السبب في ذلك، وتسعى الأم بكل قوتها في تهدئته ولكن دون جدوى، وقد تزيد مرات استيقاظ الأطفال وحاجتهم لمساعدة والديهم خاصة خلال فترة الرضاعة بينما تقل تلك المرات كلما زاد عمر الطفل وقل اعتماده على والديه.

وهناك الكثير من الأبحاث التي اجريت على مجموعات كبيرة من الاطفال والتي اثبتت ان استيقاظ الاطفال خلال الليل من الأمور الطبيعية خاصة خلال الستة اشهر الاولى من عمر الطفل اما بعد بلوغ الطفل عمر الستة اشهر فان استيقاظه يكون اقل بنسبة اكبر بينما يقل تماما عند بلوغه العام الاول من حياته.

1 الالتزام بالهدوء

لابد ان تتجنب الأم العصبية والتوتر والصراخ على رضيعها عندما يبدأ نوبة الصراخ فذلك لن يجدي نفعًا على الاطلاق ولكنه سوف يزيد من صراخ الطفل، لهذا فمن الضروري ان تحافظي سيدتي على هدوء اعصابك حتى يشعر الطفل بالسكينة والامان ويهدأ توتره بسرعة.

2 هز الطفل

في الكثير من الاحيان يمكن هز الطفل قليلًا حتى يشعر بالاسترخاء والهدوء التام وتلك الطريقة اثبتت فعاليتها مع الكثير من الاطفال.

3 المهارات الشخصية

يمكن تعلم بعض المهارات التي تساعد الطفل في التخلي عن البكاء فمثلا القيام ببعض الاصوات المضحكة او تعبيرات الوجه المختلفة التي تسعد الطفل وتجعله يتوقف عن الصراخ ويبدأ بالضحك كما ان بعض تعابير الوجه المخيفة قد تعجب الاطفال وتهدئ من صراخهم.

4 لف الطفل بالملابس

عندما تقومين بلف الطفل بالملابس جيدًا يساعده ذلك في الشعور بالامان والدفء مثلما كان يشعر بداخل رحم امه مع ضرورة الحرص على لفه جيدا حتى لا يستطيع تحريك يديه او قدميه.

5 الصوت الهادئ

قومي بتشغيل صوت هادئ بجانب الطفل كصوت موسيقى هادئة وتجنبي الاصوات العالية فذلك يساعد كثيرًا في تهدئة الطفل وحصوله على نوم هادئ ومريح.

6 تغيير الحفاظ

قد يكون سبب بكاء الطفل وصراخه هو رغبته في تغيير الحفاظ بعد امتلائه بالاوساخ، حيث يتسبب ذلك في عدم شعور الطفل بالراحة وفي حالة عدم تغيير الحفاظ بسرعة بعد امتلائه قد يحدث التهابات شديدة الألم يصعب على الطفل تحملها.

7 تغيير وضعية الطفل

في بعض الأحيان قد يكون السبب في بكاء الطفل انه غير مرتاح في الوضعية التي ينام عليها لهذا قومي بتغيير وضعية الطفل او حمله بطريقة مختلفة وفي الكثير من الاحيان قد يساعد نوم الطفل على بطنه في تخفيف المغص وحصوله على نوم هادئ والتخلص من الغازات التي تسبب الألم في المعدة.

