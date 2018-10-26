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عراك تحت قبة البرلمان الأردني


اندلع عراك بين النائبين الأردنيين غازي الهواملة وقصي الدميسي على خلفية عدم ترشح الأخير لرئاسة انتخابات «لجنة فلسطين». وبدأت المشاجرة بعد انسحاب الدميسي عن ترشحه لرئاسة «لجنة فلسطين» في اللحظات الأخيرة. ولفتت مصادر الى الهواملة، قال موجها كلامه الى الدميسي «أريد ان ارشح نفسي (للجنة) حتى لا اسمع مرة اخرى لهذه الأشكال». وأشارت الى ان النائب الدميسى رد بدوره برمي الهواملة بـ«زجاجة ماء»، لم تصب الأخير. وبادر النواب الحاضرون الى فصل النائبين المتشاجرين في آخر لحظة، فيما فاز النائب يحيى السعود برئاسة لجنة فلسطين بالتزكية.


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