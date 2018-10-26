عربيات ودوليات

الرياض- أنقرة - الوكالات: كشف النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، امس عن ورود معلومات من الجانب التركي، من خلال فريق العمل المشترك مع السعودية، تشير الى ان المشتبه بهم في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي «أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة». وأضاف ان النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما اسفرت عنه تحقيقاتها من وصول الى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.

يذكر ان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان اعلن الأربعاء خلال جلسة في مؤتمر مبادرة الاستثمار، ان حادث خاشقجي مؤلم لجميع السعوديين والعالم.. ولكل انسان.

واعتبر انه حادث بشع وغير مبرر، وأن المملكة تقوم بكل الاجراءات القانونية للوصول الى نتائج، وأن يأخذ المجرمون العقاب الرادع.

على صعيد متصل صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، ان بلاده لا تنوي حاليا احالة قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الى محكمة دولية. وأوضح جاويش اوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، امس، انه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا.

وأضاف ان انقرة ملزمة بتقديم كافة المعلومات والأدلة المتوفرة لديها الى الجهات المعنية، في حال فتح تحقيق دولي في الحادث.

وأكد جاويش اوغلو ان تركيا على اعتبارها تحترم القانون دولة وشعبا اقدمت على كافة الخطوات اللازمة لكشف تفاصيل جريمة القتل التي كانت «مخططة مسبقا». وتابع قائلا «كافة وسائل الاعلام والمنظمات الدولية تتابع قضية خاشقجي عن كثب، ويجب التزام الشفافية المطلقة في هذه القضية، وقمنا بتزويد من يريد ان يحصل على تفاصيل دقيقة حول مقتل خاشقجي، بالمعلومات والأدلة في اطار القانون». وأشار الى وجود بعض التساؤلات التي تنتظر ايضاحا اهمها الافصاح عن الجهة التي اصدرت امر القتل للفريق الضالع بالجريمة والبالغ عددهم 18 شخصا. كما لفت الوزير التركي الى ان عدم العثور على جثة خاشقجي حتى اللحظة، يعد من اهم التساؤلات التي تبحث عن اجابة.

وأوضح ان اتفاقية فيينا تقضي باجراء تحقيق حول مقتل خاشقجي وفق القوانين التركية رغم وقوع الجريمة داخل القنصلية السعودية التي تعتبر جزءا من اراضي المملكة.

الى ذلك اجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وجرى خلال الاتصال استعراض اوجه التعاون بين البلدين وجهود تعزيز العلاقات في المجالات كافة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس». وذكرت الوكالة ان الملك سلمان اطلع رئيسة الوزراء البريطانية على الاجراءات التي اتخذتها المملكة والتحقيقات التي اجراها فريق التحقيق السعودي التركي المشترك لكشف الحقائق حول ما تعرض له خاشقجي. وشدد على ان «ينال من تثبت ادانتهم الجزاء الرادع». من جهتها اعربت رئيسة الوزراء البريطانية عن املها في ان يؤدي التعاون السعودي التركي في التحقيقات لكشف الحقائق بوضوح وشفافية وأن يأخذ القضاء مجراه لمعاقبة من يثبت تورطهم.

وفي باريس قال قصر الاليزيه ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحدث مع الملك سلمان لبحث قضية خاشقجي.

