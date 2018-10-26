عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: اكد سفير السعودية في الولايات المتحدة الأميركية الأمير خالد بن سلمان، ان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان وضع النقاط على الحروف بعد كلمته التي القاها في مؤتمر قمة الاستثمار حول ملف مقتل الاعلامي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر» حيث قال ان ولي العهد «وضع النقاط على الحروف في قضية جمال خاشقجي، رحمه الله» واضاف ان ولي العهد اكد «أن هذا الأمر المؤسف لا ينسجم مع مبادئ المملكة وقيمها وأن المملكة ستتخذ كل الاجراءات القانونية وستستكمل التحقيقات بالعمل مع الحكومة التركية للوصول للحقيقة وتقديم المذنبين للمحاكمة لمحاسبتهم». وتقدم الامير خالد بالعزاء الى اسرة المواطن جمال خاشقجي.

وأضاف ان تأكيد ولي العهد على ان الشعب السعودي «جبار وعظيم» يأتي امتداداً لرهانه، على هذا الشعب العظيم في مواجهة كل التحديات وتحقيق التنمية والنهوض بالمملكة في مختلف المجالات في اطار رؤية المملكة 2030 «رؤية المملكة تجاه المنطقة والتي عبر عنها ولي العهد هي الوصول لنموذج تنموي في منطقة الشرق الاوسط بما يحقق رخاء شعوبها لتكون في صدارة دول العالم وهي رؤية اكبر من اي اختلافات سياسية قصيرة الأمد».

