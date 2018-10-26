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بغداد- الوكالات: جرت امس مراسم تسليم وتسلم بين رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ليباشر عبدالمهدي مهامه للسنوات الأربع المقبلة. كما جرت مراسم تسلم الحقائب الوزارية لـ14 وزيرا بحضور عبدالمهدي والعبادي.

وقال رئيس الوزراء العراقي الجديد «نتسلم مهامنا الرسمية بعد نيل حكومتنا ثقة ممثلي الشعب وقدمنا برنامجا وزاريا طموحا وتفصيليا بمدد زمنية واضحة وسنعمل على تنفيذه وان هدفنا الأسمى هو تحقيق تطلعات شعبنا الذي عانى طويلا وآن له ان يقطف ثمار صبره وتضحياته» وأضاف «علينا جميعا التعاون والعمل يدا بيد من اجل حاضرنا ومستقبلنا حيث ان امامنا الكثير من التحديات والعمل الجاد في مجال تطوير الاقتصاد وتنشيط سوق العمل وتوفير الخدمات وكل متطلبات شعبنا» وأعلن عبدالمهدي ان مجلس الوزراء سيعقد اول اجتماع للحكومة

الجديدة للبدء بالعمل وتحديد الأولويات والتوجيه بالالتزام بالبرنامج الحكومي وتنفيذه في اوقاته المحددة.

من جانبه قال حيدر العبادي «في مثل هذه الايام من عام 2014 كنا قد تسلمنا مسؤولية رئاسة الحكومة في ايام فقدان الأمل وضياع المدن ونزوح ملايين المواطنين وسيطرة «داعش» الارهابية على مساحات واسعة من العراق وكانت بغداد تحت تهديد «داعش» وتحت القصف وكذلك باقي المحافظات والمدن المقدسة وكان الخطاب الطائفي هو السائد والعراق على حافة التقسيم». وأضاف «نسأل الله ان نكون قد ادينا الأمانة بكل ما نستطيع رغم ان الظرف الاقتصادي كان صعبا في ظل انهيار اسعار النفط العالمية وفي ظل فساد عميق ووضع مالي خانق وان مدن العراق اليوم آمنة وأن ملايين النازحين قد عادوا لمدنهم المحررة، وأصبحت لدينا قوات امنية وجيش وطني».

من جانب اخر عبر زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم عن الأمل في ان ان تكون الكابينة الحكومية المنتخبة فاتحة خير على عهد زاخر بالانجاز والعمل الدؤوب لانصاف ابناء الشعب العراقي من خلال تحقيق تطلعاته المشروعة.

ومنح البرلمان العراقي الثقة لـ14 وزيرا في الحكومة التي عرضها رئيس الوزراء المستقل عادل عبدالمهدي فيما لاتزال هناك خلافات حول مناصب مهمة بينها وزارتي الداخلية والدفاع. وبعد خمسة اشهر على الانتخابات التشريعية التي انبثق عنها برلمان مشتت كان على عبدالمهدي تشكيل حكومة قبل بداية نوفمبر. وفي نظام يهدف الى تجنب اي عودة للحزب الوحيد، مازال التحدي الرئيسي لعبدالمهدي (76 عاما) الذي كان في الماضي وزيرا للنفط، تأمين مكان في حكومته للقوى البرلمانية العديدة التي تطالب كلها تقريبا بمقاعد فيها. وتمكن عبدالمهدي الذي يعد من الشخصيات التوافقية النادرة في البلاد ويتعرض لضغوط الولايات المتحدة وايران، البلدين المتعاديين من اداء القسم ليل الأربعاء الخميس بعد موافقة 220 نائبا حضروا الجلسة المسائية على اسماء 14 وزيرا بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط. ويضم البرلمان العراقي 329 عضوا.

واختار عبدالمهدي لحقيبة الكهرباء لؤي الخطيب الباحث المعروف في مجال الطاقة بينما سيتولى ثامر الغضبان وزارة النفط، المنصب الذي شغله بين 2004 و2005. كما اختار عبدالمهدي لوزارة الخارجية محمد علي الحكيم السفير السابق للعراق في الأمم المتحدة ويعمل في وكالة الأمم المتحدة للتنمية.

ولم يقدم عادل عبدالمهدي سوى جزء من تشكيلة حكومته لأنه واجه معارضة عدد من اعضاء البرلمان لبعض مرشحيه وخصوصا لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين في بلد يخرج من حرب استمرت ثلاث سنوات ضد «داعش». لكنه تمكن من الحصول على الموافقة على برنامجه الحكومي في تصويت برفع الأيدي. ويفترض ان يتم التصويت على منح الثقة للحقائب الوزارية الأخرى في البرلمان في السادس من نوفمبر.

