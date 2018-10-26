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الرياض- الوكالات: ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان امس الاجتماع الأول للجنة اعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اصدر امرا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لاعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها. كما اصدر الملك اوامر باعفاء وانهاء خدمة مسؤولين بارزين بالاستخبارات العامة.

وصدرت الأوامر بالتزامن مع اقرار السعودية بوفاة الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول اثر «شجار واشتباك بالأيدي» مع مسؤولين سعوديين كانوا توجهوا الى القنصلية للتفاوض معه «بعد ظهور مؤشرات تدل على امكانية عودته للبلاد». وأعلنت النيابة العامة السعودية عندها انه تم توقيف 18 شخصا على صلة بالقضية جميعهم من الجنسية السعودية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» امس ان الامير محمد بن سلمان ترأس الاجتماع الأول للجنة اعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة. وأضاف ان «اللجنة استعرضت خطة الاصلاح، بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء افضل الممارسات وتحديد الفجوات خاصةً فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، والسياسات والاجراءات والحوكمة، وآليات الاستقطاب والتأهيل». وأشارت الوكالة الى ان «اللجنة اتخذت التوصيات اللازمة حيال ذلك، وستواصل اجتماعاتها لحين استكمال اعمالها».

