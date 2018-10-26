عربيات ودوليات

الخرطوم - الوكالات: قرر الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، امس، رفع الحظر على دخول المنتجات المصرية لازالة العوائق امام حركة التجارة والأشخاص بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الخرطوم. وأوضح الرئيس السوداني: «يمكننا ان ننجز الكثير اذا ما عملنا معا».

من جانبه، قال الرئيس المصري، ان بلاده وقعت 11 مذكرة تفاهم مع السودان تفتح آفاقا اوسع للتعاون بين البلدين.

وأوضح السيسي: «سنبدأ بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان وهو مشروع كبير سيعزز التكامل بيننا».

وأكد السيسي على ان العلاقات المصرية السودانية شهدت قوة دفع كبيرة في الفترة الأخيرة.

وخلال كلمته، اشار الى ان منطقة القرن الافريقي تشهد تحولا كبيرا وواعد.

والتقى الرئيسان المصري والسوداني في الخرطوم، في اطار اجتماع اللجنة العليا المشتركة، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

ويعد الاجتماع هو الثاني في اطار اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي، حيث عقد الأول في الخامس من اكتوبر عام 2016 بقصر الاتحادية في القاهرة.

ويعكس الاجتماع على المستوى الرئاسي رغبة الجانبين في الوصول بمستويات التعاون المشترك الى الآفاق التي تتسق مع ما يجمع البلدين من اواصر مشتركة وكذلك مع الامكانات الهائلة لتعميق وتعزيز العلاقات المصرية السودانية.

وشدد الرئيس السيسي في تصريح صحافي على ان الفترات الماضية شهدت خطوات متعددة نحو تفعيل ما سبق من الاتفاق عليه من مشروعات مع السودان، ويجب العمل حالياً بشكل حثيث على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، كما ان هناك مباحثات بين الجانبين لربط خطوط السكك الحديدية، وهي مشروعات استراتيجية طال انتظارها، وتنفيذها يمثل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وهو ما نتطلع لتحقيقه حتى يكون دافع قوي لاقامة زيادة من المشروعات الانتاجية بين البلدين.

وأضاف:»ما نواجهه من تحديات اقتصادية وما يمر به العالم من تقلبات في هذا الخصوص، يدفعنا الى التفكير في سبيل تعزيز تعاوننا»، مستطردا: «تحدثت مع الرئيس البشير ان يكون عندنا طموح اولي في ان نكفي حاجات الشعبين قبل التفكير في الانطلاق الى الأسواق العالمية، العالم اليوم لا يعتد ولا يقدر الا التكتلات الاقتصادية الكبرى، لذا يجب علينا ان نتحدث بصوت واحد حتى نواجه تلك التحديات، ونمتلك نحن والسودان المقومات والمواد التي تساعدنا في تحقيق ذلك، ويندر وجود تلك المقومات في دولتين متجاورتين».

وبدأت فعاليات الزيارة قبل يومين باجتماعات كبار المسؤولين، وأعقبها الأربعاء اجتماع الوزراء في البلدين، كما انعقدت لجنة التشاور السياسي بين السودان ومصر برئاسة وزيري الخارجية وخرجت بتوصيات مهمة جدا في اطار العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق حول القضايا الدولية.

وتلك هي سادس زيارة للسيسي الى السودان واللقاء رقم 24 الذي يجمعه بالبشير.

وشهد اجتماع اللجنة العليا المشتركة الأول تباحثاً حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وسبل ازالة عدد من العوائق التجارية القائمة بين البلدين.

