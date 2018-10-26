عربيات ودوليات

أكد مسؤول في الحكومة العراقية، أن بلاده اجرت التحضيرات اللازمة لاستقبال ما لا يقل عن 3 ملايين زائر اجنبي، لاحياء ذكرى اربعينية سيد الشهداء الامام الحسين ثاني ائمة اهل البيت عليهم السلام. وتعتبر «الأربعينية»، من اهم المناسبات لدى المسلمين، حيث تخرج مواكب رمزية للعزاء، ويتوافد مئات الآلاف من جميع انحاء العالم، الى كربلاء المقدسة، لزيارة مرقد الامام الحسين سبط الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي الكثير منهم مشياً على الأقدام. وقال رئيس هيئة السياحة، محمود الزبيدي، في تصريح صحافي، ان التقديرات تشير الى ان اعداد الزائرين من مختلف الدول العربية والاسلامية قد تتجاوز 3 ملايين زائر، وسيكون من بينهم نحو مليوني زائر ايراني. وأوضح الزبيدي ان «العراق اتخذ جميع الاجراءات الخاصة باستقبال الزائرين ابتداءً من المنافذ الحدودية والمطارات، وصولاً الى كربلاء المقدسة جنوبي البلاد».

ويصادف ذكرى اربعينية الأمام الحسين عليه السلام الثلاثاء المقبل الـ20 من شهر صفر (30 من اكتوبر) الحالي.

وفرضت قوات الأمن العراقية اجراءات امنية مشددة على امتداد الطرق المؤدية من المحافظات الجنوبية، ومن العاصمة بغداد باتجاه كربلاء لحماية الحشود المليونية.

