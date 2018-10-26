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واشنطن- الوكالات: اتهم الرئيس دونالد ترامب امس وسائل الإعلام بأنها تتحمل قسطاً كبيراً من المسؤولية عن إثارة «الغضب» في المجتمع الأميركي فيما تواجه الولايات المتحدة سلسلة من الطرود المشبوهة المرسلة إلى شخصيات بارزة في الحزب الديموقراطي والممثل روبرت دي نيرو. وكتب ترامب على تويتر أن «جزءا كبيرا جدا من الغضب الذي نراه في مجتمعنا ناجم عن التقارير الكاذبة وغير الدقيقة في وسائل الإعلام السائدة التي أشيرُ إليها بأنها أخبار كاذبة لقد بات الأمر سيئًا للغاية وبغيضًا لدرجة لايمكن وصفها. ينبغي على وسائل الإعلام ان تصلح وضعها، وبسرعة».

وتأتي تصريحات ترامب غداة إرسال طرود متفجرة إلى الرئيس السابق باراك أوباما وهيلاري كلينتون ونواب ديموقراطيين ورجل أعمال معارض لترامب وشبكة «سي ان ان» التي ينتقدها الرئيس الأميركي باستمرار.وتم ضبط الطرد المرسل إلى كلينتون التي هزمت في الانتخابات الرئاسية أمام ترامب في 2016 وينتقدها الرئيس باستمرار، مساء الثلاثاء. أما الطرد الذي أرسل إلى باراك أوباما فتم اعتراضه صباح الأربعاء. ولم يصل أي من الطرود إلى وجهته.كما قامت محطة «سي ان ان» الإخبارية بإخلاء مكاتبها في نيويورك بعد العثور على طرد مشبوه أفادت الشرطة أنه يحوي عبوة «ناسفة على ما يبدو» و»مسحوقا أبيض».وكان الطرد مرسلا إلى جون برينان المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه» والذي يدلي بتعليقات على «سي ان ان» ينتقد فيها ترامب بشدة. واستهدفت طرود مشبوهة مماثلة نائب الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن وشخصيتين ديموقراطيتين أخريين على الأقل من السود هما ايريك هولدر وزير العدل في عهد أوباما والنائبة الكاليفورنية ماكسين ووترز.وامس ذكرت وسائل إعلام اميركية أنّ طردا مشبوها أرسل الى عنوان عائد للممثل الاميركي روبرت دي نيرو في ولاية نيويورك.

وأطلق مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي «FBI» تحقيقا واسعا لمحاولة فهم من يقف وراء إرسال الطرود.وقال ترامب «في مثل هذه اللحظات، علينا أن نتحد». وأضاف أن «الحكومة الاتحادية تجري تحقيقا متقدما وسنجد المسؤولين ونقدمهم إلى القضاء. آمل أن يتم ذلك بسرعة».

وقالت هيلاري كلينتون من فلوريدا «إنها مرحلة من الانقسامات العميقة وعلينا أن نفعل ما بوسعنا لنتحد».أما رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي فقد صرح «نمر بفترة يشعر فيها الناس بوجود كراهية كبيرة في الجو».واتهم رئيسا الكتلتين الديموقراطيتين في مجلسي الكونغرس الرئيس بغض النظر عن العنف.

وعبر قائد شرطة نيويورك عن أمله في كشف المسؤول أو المسؤولين في الايام المقبلة.وفي المجموع أرسلت تسعة طرود مشابهة مغلقة بظرف سميكة وتحمل عنوانا مطبوعا على كمبيوتر. وكلها تحمل عددا من الطوابع ومصدرها عنوان واحد هو عنوان واسرمان شولتز مع أخطاء طباعية في كتابة اسمها. ويظهر في صورة لعبوة أرسلت إلى «سي ان ان»، أنبوب صغير لف بشريط لاصق أسود وأسلاك كهرباء تخرج من طرفيه.

