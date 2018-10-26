عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن قوات الجيش ستتحرك لحماية حدود الولايات المتحدة الأميركية. وقال ترامب، في تغريدة، عبر حسابه على «تويتر»، امس إنه «يحرك الجيش لحماية الحدود الأميركية» حيث تواصل قافلة من المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى السفر عبر المكسيك في طريقها إلى الولايات المتحدة. وذكر الرئيس الأميركي «أحرك الجيش من أجل حالة الطوارئ الوطنية هذه. سيتم إيقافهم!».

وقال ترامب، في تغريدة أخرى «جزء كبير من الغضب في بلادنا ناتج عن التقارير الكاذبة لوسائل الإعلام ذات الأخبار الزائفة»، وأضاف: «ينبغي على وسائل الإعلام تطهير نفسها وأفعالها بسرعة».

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت الأربعاء الماضي، أن وزير الخارجية، مايك بومبيو بحث مع نظيره المكسيكي لويس فيدجاري، قافلة المهاجرين المتجهة إلى الولايات المتحدة من أمريكا الوسطى. وأشار البيان إلى أن» وزير الخارجية الأميركي رحب بالتعاون المستمر بين المكسيك ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في هذه الجهود».

واحتشد الآلاف من المهاجرين، أغلبهم من هندوراس، في مدينة تاباتشولا الحدودية المكسيكية في مطلع الأسبوع بعد وصولهم سيرا على الأقدام من حدود غواتيمالا في تحد لتهديدات ترامب بغلق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إذا تقدموا، وكذلك تحذيرات من الحكومة المكسيكية.

