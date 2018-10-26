عربيات ودوليات

موسكو- أوسلو - الوكالات: هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوجيه ضربة محتملة للدول التي توافق على نشر صواريخ اميركية على أراضيها.واعرب بوتين، أثناء مؤتمر صحافي مشترك عقده، في موسكو مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عن قلق موسكو إزاء قرار واشنطن التخلي عن معاهدة القوات النووية متوسطة المدى محذرا من أن قرارات كهذه تفسح المجال أمام سباق تسلح جديد في العالم، بحسب وكالة «سبوتنيك».

وقال إن قرار الولايات المتحدة بالخروج من المعاهدة قد يعرض شركاءها الأوروبيين للخطر. وأضاف «أما بخصوص أوروبا، فالمسألة الأهم بطبيعة الحال هي ماذا ستفعل الولايات المتحدة بصواريخها الجديدة، إذا انسحبت من المعاهدة؟ إذا نُشرت هذه الصواريخ في أوروبا فإننا سنضطر طبعا إلى الرد بالمثل ويجب على الدول الأوروبية التي ستوافق على ذلك (نشر الصواريخ في أراضيها) أن تدرك أنها تُعرّض أراضيها لخطر ضربة مضادة محتملة من جانبنا، وهذه أمور واضحة» وذكر بوتين ردا على سؤال من الصحافيين بشأن ماإذا كان بإمكان روسيا الرد على انسحاب واشنطن من المعاهدة «أجيب بصراحة عن سؤالكم: نستطيع فعل ذلك وسيأتي ردنا بشكل سريع وفعال».وأكد بوتين أنه لايرى أي أساس لتصعيد الوضع في القارة العجوز إلى هذا المستوى الخطير مجددا موقفه أن موسكو لاتسعى لذلك.وذكر بوتين أن الولايات المتحدة لم تقدم أي أدلة على ادعاءاتها بشأن انتهاك روسيا لمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى فيما خرقت واشنطن نفسها المعاهدة بنشر صواريخها في رومانيا.

وأعرب بوتين عن أمله في بحث الموضوع أثناء لقائه المرتقب مع ترامب في باريس الشهر المقبل.كان قد تم توقيع معاهدة القوات النووية متوسطة المدى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق في 1987، و تحظر المعاهدة بناء وحيازة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المزودة بأسلحة نووية، والتي يتراوح مداها بين 500 إلى 5500 كيلومتر، وتشمل هذه الصواريخ طراز أرض جو وصواريخ كروز.

الى ذلك بدأت في النروج أضخم مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة، وذلك لتذكير روسيا بتضامن الدول الاعضاء رغم الشكوك التي أشاعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحلف. ويشارك في المناورات التي تحمل اسم «الرمح الثلاثي 18» (ترايدنت جانكتشير 18) نحو 50 ألف جندي و10 آلاف آلية و65 بارجة و250 طائرة من 31 بلدا، وتهدف لتدريب قوات الحلف الأطلسي على الدفاع عن دولة عضو تتعرض لاعتداء.وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ «في السنوات الأخيرة تراجعت البيئة الأمنية في أوروبا بشكل كبير». وأضاف «المناورات ترسل رسالة واضحة الى دولنا والى أي عدو محتمل: أن حلف الاطلسي لايسعى الى أي مواجهة لكننا متأهبين للدفاع عن كل حلفائنا ضد أي تهديد». وفيما لم يتم تحديد «العدو المحتمل» رسميا، فان روسيا تتبادر الى ذهن الجميع.

