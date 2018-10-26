عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: أعلن نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين أن طائرة استطلاع أميركية من طراز»Poseidon-8» عملت على توجيه الطائرات بدون طيار «الدرونات» التي هاجمت القاعدة الروسية في حميميم السورية مطلع العام. وقال فومين خلال الجلسة العامة لمنتدى شيانغشان الدولي الثامن للقضايا الأمنية في بكين «شكلت 13 طائرة بدون طيار سربا قتاليا واحدا، وشنت هجومها على قاعدتنا بداية العام الحالي وجرى توجيهها من قيادة موحدة. وبالتوازي، حلّقت طائرة استطلاع أميركية من طراز»Poseidon-8» في أجواء شرق المتوسط على مدى 8 ساعات».

وأشار فومين إلى أن «الدرونات» المهاجمة تحولت إلى نظام توجيه يدوي عندما تصدت لها الأنظمة الإلكترونية الروسية وقال «طبعا لا يمكن لفلاح جاهل القيام بعملية التحكم اليدوي هذه». وأضاف «بعد تعرض الدرونات لتأثير التشويش الإلكتروني الروسي، تراجعت إلى مسافة محددة وجرت إدارتها من الفضاء وتوجيهها إلى ثغرات محددة حاولت التسلل عبرها ولكنها تعرضت للتدمير». ودعا فومين إلى «التوقف عن تجهيز الإرهابيين بالمعدات عالية التقنية والأسلحة الحديثة».

من جهته أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «إنها معطيات مثيرة للقلق الشديد، وسيعمل العسكريون الروس على تحليل هذه البيانات للخروج بالاستنتاجات اللازمة. فقط العسكريون يمكنهم إعطاء كافة التفاصيل في هذه الحالة». وأشار الناطق باسم الكرملين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يبحث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب هذه المعلومات خلال لقائهما المرتقب.

عل صعيد اخر طالبت روسيا بأن يتم ابلاغها بأي نشاط من جانب سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا مستقبلا قبل القيام به بفترة زمنية اطول مما هو متبع الان.وقال مصدر إسرائيلي للقناة الثانية للتليفزيون ان روسيا لاتتلقى إخطارا بأي نشاط جوي إسرائيلي في سوريا، الا قبل القيام به بدقائق قليلة، بحسب ما أوردته صحيفة»جيروزاليم بوست». وقال المصدر الإسرائيلي ، الذي لم يتم تسميته إن إسرائيل لا يمكنها قبول هذا الطلب.

من جهة ثانية نشرت صحيفة إسرائيلية، امس، صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر موقعا لمنظومة «إس300» بعد نشرها في سوريا. وتظهر الصور التي نشرتها «هآرتس» 4 منصات صواريخ «إس300» بعد نشرها في منطقة مصياف وسط سوريا، لكن الصحيفة أكدت أن تلك المنصات ما زالت غير مكتملة التركيب حتى الآن.

