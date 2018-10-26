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بيروت - دمشق- أ. ف. ب - د. ب. أ: شهدت مناطق سيطرة الفصائل المعارضة وقوات النظام في شمال سورية تبادلا لاطلاق النار ليل الأربعاء الخميس، في قصف هو «الأعنف» منذ اعلان اتفاق اقامة منطقة عازلة في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتوصلت روسيا وتركيا الشهر الماضي الى اتفاق نص على إقامة منطقة عازلة يراوح عرضها بين 15 و20 كيلومترا تشمل جزءا من محافظة ادلب ومناطق سيطرة الفصائل في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن حدوث «تبادل للقصف الصاروخي والمدفعي ليلا بين قوات النظام والفصائل المعارضة والجهادية، طال ريف حلب الغربي والقسم الغربي من مدينة حلب» في شمال سورية.

وقال إنه «القصف الأعنف منذ 17 سبتمبر»، تاريخ اعلان الاتفاق الروسي التركي الذي جنّب ادلب، آخر معقل للفصائل المعارضة والمتطرفة هجوماً عسكرياً لوحت دمشق بشنه على مدى اسابيع.ومنذ اعلان الاتفاق، شهدت ادلب ومحيطها هدوءاً على الجبهات الى حد كبير، باستثناء قصف متقطع من الطرفين.

