دوليه

وضع برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني قدما في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، فيما نجا باريس سان جرمان من ورطة مبكرة بادراكه التعادل ضد نابولي الإيطالي في اللحظات الأخيرة أول من أمس ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وبدون نجمه المصاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، حقق برشلونة فوزه الثالث تواليا على حساب ضيفه انتر بهدفي البرازيلي رافينيا الذي لعب بدلا من ميسي (32) وجوردي ألبا (83).وصحيح أن برشلونة، حامل اللقب خمس مرات، افتقد للمسات ميسي وفاعليته، إلا أنه حافظ على أسلوبه الهجومي، مستعدا بأفضل طريقة للكلاسيكو المنتظر مع غريمه ريال مدريد في الدوري المحلي الأحد المقبل.

وسيغيب ميسي الذي جلس على المدرجات بجانب ابنه، حتى منتصف نوفمبر المقبل، لإصابته بكسر في يده اليمنى خلال المباراة الاخيرة للكاتالونيين ضد أشبيلية (4-2) في الدوري الإسباني الذي يتصدر ترتيبه.

وقال مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي «كانت المباراة الاولى من دون ميسي ولقد استجبنا جيدا».وفي المجموعة عينها، دفع توتنهام الإنكليزي ثمن الأخطاء الفردية وأهدر تقدمه في آخر ثلاث دقائق أمام مضيفه أيندهوفن الهولندي (2-2)، وبالتالي فرصة تحقيق فوزه الأول.وأقر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام أن فريقه بات بحاجة إلى معجزة لتخطي دور المجموعات «في النهاية كان تعادلا... سيكون الأمر صعبا.... هذه مباراة كان يجب أن تفوز فيها».

وأنقذ الأرجنتيني أنخل دي ماريا فريقه باريس سان جرمان من معمعة حسابات مبكرة، عندما سجل هدف التعادل في وقت قاتل أمام ضيفه نابولي الإيطالي (2-2).وكان ليفربول أكبر المستفيدين من التعادل بتصدره المجموعة بست نقاط، مقابل 5 لنابولي و4 لسان جرمان، بعد سحقه ضيفه النجم الأحمر الصربي 4-0، بينها ثنائية لنجمه المصري محمد صلاح.

في المباراة الأولى، خاض سان جرمان المباراة بعد تحقيقه عشرة انتصارات متتالية في الدوري المحلي في مسار بالغ السهولة للحفاظ على لقبه. وتقدم نابولي عن طريق نجمه الدولي لورنتسو إنسينيي (29)، قبل أن يدرك المضيف التعادل بعد عرضية من الظهير الايمن البلجيكي توما مونييه، عكسها البرتغالي ماريو روي عن طريق الخطأ في شباكه (61). وعجز الثلاثي كيليان مبابي، البرازيلي نيمار والأوروغوياني ادينسون كافاني عن ادراك الشباك، ليرد نابولي بمرتدة ابعدها المدافع ماركينيوس ارتدت إلى البلجيكي مرتنز ليسجل الهدف الثاني للفريق الزائر (77).وعادل سان جرمان في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع بتسديدة لولبية جميلة من دي ماريا من خارج المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى «بارتينوبي» (90+3).

في المباراة الثانية، فرض ليفربول وصيف النسخة الأخيرة مع نجمه المصري محمد صلاح واقعيته أمام النجم الأحمر الصربي وهزمه برباعية في ملعب «أنفيلد».وافتتح «الحمر» التسجيل عبر البرازيلي روبرتو فيرمينو (20)، ثم ضاعف صلاح الأرقام (44). وقتل صلاح المواجهة من نقطة الجزاء (51) رافعا رصيده مع ليفربول الى 50 هدفا في 65 مباراة. وأهدر مانيه ركلة جزاء في العارضة بعد لمسة يد (76)، عوضها بعد قليل بهدف أرضي رابع (79).

ووضع بوروسيا دورتموند الألماني قدما في الدور الثاني بفوز ثالث تواليا وساحق على مطارده أتلتيكو مدريد الإسباني 4-0 على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» في المجموعة الأولى.وهذه أقصى خسارة لأتلتكيو تحت اشراف مدربه الارجنتيني دييغو سيميوني في جميع المسابقات.

وسجل لدورتموند البلجيكي أكسل فيتسل (38)، البديل البرتغالي رافاييل غيريرو (73 و89) والإنكليزي اليافع جايدون سانشو (84).وفي المجموعة عينها، تعادل بروج البلجيكي وضيفه موناكو الفرنسي 1-1. سجل للضيوف موسى سيلا (32)، وعادل لأصحاب الأرض البرازيلي ويسلي (40).

وفي المجموعة الرابعة، انفرد بورتو البرتغالي بالصدارة برصيد سبع نقاط بفوزه على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 3-1. وسجل للفائز المالي موسى مارينغا من ركلة جزاء (26) والمكسيكيان هيكتور هيريرا (35) وخيسوس كورونا (47) وللخاسر أنكون ميرانتشوك (38). وأهدر البرتغالي مانويل فرنانديز ركلة جزاء للمضيف (10) صدها الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس. وهذه ركلة الجزاء الأولى يصدها كاسياس في المسابقة منذ 2007.في حين نزل شالكه الألماني الى مركز الوصيف برصيد خمس نقاط بتعادله مع مضيفه غلطة سراي التركي (الثالث بأربع نقاط) سلبا في اسطنبول.

