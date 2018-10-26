دوليه

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، أن فريقه كان يستحق الفوز على باريس سان جرمان في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي اقتنص فيها الفريق الفرنسي التعادل 2-2 في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وقال أنشيلوتي، عقب المباراة في ملعب «حديقة الأمراء» بباريس: «قدمنا مباراة جيدة وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز بالنظر للمجهود الذي بذلناه».

وأردف: «باريس سان جرمان لديه الجودة التي تجعله يعاقبك في لحظة واحدة. تنتظرنا مباراة مشابهة في ملعبنا وأتمنى أن نقدم نفس الأداء، والحظ سيجعلنا نلعب المباراة الأهم في ملعبنا».

وكان سان جرمان أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بفضل هدف للأرجنتيني آنخل دي ماريا.

وأضاف: «تمكنا من التصدي للعديد من الفرص، واستحوذنا على الكرة بشكل جيد وسيطرنا كذلك على المباراة».وتابع: «سان جرمان فريق قوي للغاية، ويتمتع بلاعبين رائعين. في الشوط الثاني غير أسلوب اللعب وتسبب لنا في الكثير من المشكلات.. إنه فريق خطير للغاية».

وعن هدف دي ماريا القاتل، صرح أنشيلوتي مازحا: «أنا ممتن جدًا له، لكن لو أن تسديدته خرجت بعيدا، كان من الممكن أن يكون الوضع أفضل».

