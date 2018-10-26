دوليه

حصل المغربي أشرف حكيمي، ظهير بوروسيا دورتموند الألماني، على إشادات بالغة من زملائه ومدربه، لوسيان فافر، بعد مستواه الاستثنائي أمام أتلتيكو مديد أول من امس، أمس الأربعاء.

ونجح الدولي المغربي في قيادة دورتموند لاكتساح أتلتيكو برباعية نظيفة، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بعدما صنع 3 أهداف بمفرده.

وألقت صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية الضوء على تألق حكيمي، الذي اختاره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، رجلا للمباراة.

وأبرزت الصحيفة تصريحات ماركو رويس، نجم دورتموند، الذي قال: «فوق كل شيء، أشرف مهم للغاية بالنسبة لنا، نظرًا لانطلاقاته على الجانبين، وامتلاكه سرعة بالغة، وهذا ما احتجناه أمام أتلتيكو، لقد لعب بشكل جيد للغاية».

وقال ديتمار هامان، لاعب ليفربول الأسبق ومحلل شبكة «سكاي سبورتس»: «حكيمي ساهم في كل الأهداف، خوانفران لم يكن يعلم أين أشرف أغلب الوقت، لقد كان سريعًا للغاية».

من جانبه، رفض فافر الحديث عن لاعب بعينه، مفضلًا الثناء على جماعية فريقه، لكنه قال: «الجميع رأى بالطبع ما يمكن لحكيمي فعله على الجانبين، الأيسر والأيمن، لكن كل اللاعبين لعبوا جيدًا».

ولم تُفوت الصحف الإسبانية أداء حكيمي، حيث وصفت «ماركا» سرعته بأنها «ليست في متناول لاعبي أتلتيكو»، بينما أشارت «إل بايس» إلى تألق اللاعب رغم مشاركته كظهير أيسر، بالقول «أشرف كان رائعًا رغم لعبه على الجانب الآخر، ما كسر خمول دورتموند وجعل رويس يظهر بشكل أفضل بجانبه». وكان حكيمي نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر، تتضمنت صورة احتفاله رفقة باقي زملائه، معلقًا: «أجواء رائعة وأداء مذهل للفريق، يا لها من ليلة لا تُنسى».

